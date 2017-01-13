Etimesgut’ta halka açık yüzme havuzuna yabancılar giremiyor!

GÜLSEREN TOZKOPARAN JORDAN – Ankara Etimesgut Belediyesi halka açık yüzme havuzuna yabancılar giremiyor! Ankara’da ve özellikle Etimesgut’ta yaşayan yabacılar bu durumdan dolayı üzgün ve kaygılı.

Facebook da Yabancı ve Türklerin üye olduğu bir grupta gündeme getirilen konu grup üyelerini rahatsız etti. Grup üyesi olup üç yıldır Ankara’da yaşayan ve yüzme havuzunun kapısından geri çevrilen Z duygularını ve başına gelenleri paylaştı:

“Telefonla tam açıklayıcı bir bilgi alamadığım için havuza gittim, bana hangi ülkeden gelirse gelsin yabancıların havuza alınmasının yasak olduğu söylendi. Resepsiyonda bunun sebebini de söylemek istemediler,yalnızca Belediye’nin kararıdır dediler. Havuza giriş gün ve saatleri de erkek ve kadınlar için farklı ayarlanmış ki bu benim için de daha iyi, ben de böylesini tercih ederim doğrusu. O yüzden sebebi utangaç Türk erkeklerinin yabancı kadınlar tarafından taciz edilmesi ihtimali olamaz. Öyleyse sebep ne?

Sebep yabancı kadınların da Türk kadınlar gibi tecavüz edilip öldürülmesini önlemek olabilir mi?

Bizler Türkiye’de habire meydana gelen patlamalardan birinde ölebiliriz ama burada yaşadığımız halde bir yüzme havuzuna bile girmemiz yasak! Belki de yalnızca Türk pasaportumuz olmadığı içindir. Belki gelecekte Türk vatandaşlarından da gerçek Türk olup olmadıklarını anlamak için kan testi isteyecekler!

Bu iğrençbir uygulama, ayrımcılık ve kimlerin sorumlu olduğunu merak ediyorum!

Bir çok Türk’e kucak alan Almanya’da böyle bir karar alınsa ve yalnızca Almanlar içindir başkalarına yasaktır dense ne olurdu, ne düşünülürdü?

Z ayrıca Türkiye’nin ekonomisinin oldukça kötü olduğu bugünlerde hem yabancı yatırıma hem de yabacı turistlere aşırı derecede ihtiyacı olduğu halde böyle ve buna benzzer uygulamaların doğru olmadığını savundu.

Bir çok grup üyesi Z ile empati yapıp şaşkın ve üzgün olduklarını dile getirirken bir Türk üye H. yanlış anlaşılma ihtimaline karşı Etimesgut Belediyesini arayacağını bildirdi ve yetkililerle görüşme sonucunu paylaştı.

Müdür yardımcısı Sevil; yabancıların ve o bölgede ikamet etmeyenlerin havuza alınmalarının Belediye Meclisi kararıyla yasaklandığını, kararın kültür farkı nedeniyle bazı yabancıların hijyene dikkat etmedikleri ve Türkler tarafından şikayet edilmesi koşulları altında alındığını, havuza gelen mahalle sakinleri sağlıksız ve hijyensiz buldukları için yabancılarla aynı havuzda yüzmek bir kenara aynı yerde oturmak bile istemediklerini bildirmişlerdir.

Ayrıca gözlemlerimiz sonucu yabancıların kurallara uymadıkları ve dil engeli nedeniyle personelin kuralları açıklamakta zorluk çektiği görülmüştür ” beyanında bulunmuştu.