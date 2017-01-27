‘Evet’ kampanyasına mafya desteği!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Evet” kampanyasına suç örgütü lideri Sedat Peker’den de destek geldi.

Sosyal medyada AKP’ye yakın hesapların lideri olarak gösterilen Taha Ün’ün davetine cevap olarak, yayınladığı video ile “Evet” diyeceğini açıklayan Peker, “15 Temmuz’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim” ifadesini kullandı.

Peker’in açıklaması şöyle:

“Aslan kardeşim, mesajını aldım. Gazete patronlarının, basın kuruluşu sahiplerinin geçmişte olduğu gibi elleri cebinde pijamalarıyla liderlerimizi evlerinde karşılayamaması için, bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olduğumdan dolayı mutlaka ‘Evet’ diyeceğim. Tüm dünya mazlumlarına umut olmuş bir Türkiye’nin, kolalisyon hükümetlerinin elinde çürümemesi ve o ulusların da umutlarını kaybetmemesi adına mutlaka ‘Evet’ diyeceğim.

Türk – İslam davasının lideri cennet mekan Alparslan Türkeş’in, gençliğimizin efsane isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu başkanın isteği ve savunduğu fikir olduğu için partili cumhurbaşkanlığı sistemine mutlaka vefa duygumdan dolayı ‘Evet’ diyeceğim. Mahkeme-i kübrada onlarla karşılaştığım zaman gösterdiğim vefadan dolayı utanç içinde asla onlara karşı olmayacağım.

Sokakları yakarak ve yıkarak referandumu gerçekleştirmeyeceğini söyleyen bir çok insan var ve bu sayı son günlerde nedense daha da fazlalaşıyor. 15 Temmuz’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim. Sırf bunun için bile ‘Evet’ diyeceğim. Kardeşlerim, dostlarım ben varım. Sizler de var mısınız?”

SEDAT PEKER “OLUK OLUK KAN AKITACAĞIZ” DEMİŞTİ

Sedat Peker, daha önce de akademisyenleri ve gazeteci Can Dündar’ı tehdit etmişti.

Rize’de 2015 yılında düzenlediği ‘teröre lanet’ mitinginde ‘oluk oluk kan akıtacağını’ söyleyen yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Ergenekon sanığı Sedat Peker, geçtiğimiz yıl ise güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bitmesini talep eden 1100’ün üzerindeki akademisyeni tehdit ederek, “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” demişti. T24