Festival of North Cyprus 2017 başlıyor…

Misli KADIOĞLU – Kuzey Kıbrıs tüm sektörleriyle Londra’ya taşınıyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra’da gerçekleştireceği ilk ve tek festival özelliği taşıyan North Cyprus Festival, 5-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Islington “The Business Design Center”da yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs’ı dünya turizm haritasına koyarak ülkemiz turizm sektörünün istikrarlı ve hızlı bir şekilde gelişmesini, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm destinasyonu olarak yurt dışında tüm sektörleriyle; doğası, tarihi ve kültürüyle tanıtmak ve pazarlamanın hedeflendiği festivalde Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren başta oteller, tur operatörleri, üniversiteler, özel hastaneler, sanayiciler ve inşaat firmaları yer alacak.

Etkinliğin, Kuzey Kıbrıs ekonomisine büyük yarar sağlaması, hem de Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin dayanışma ruhunu geliştirmesi amaçlanıyor.

Festival, Islington’da yer alan “The Business Design Center”de Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Londra’ya merkezi uzaklıkta seçkin bir bölgede gerçekleştirilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerinin festival ve fuarlarına ev sahipliği yapan The Business Design Center bu kez Kıbrıslı Türklere ev sahipliği yapacak. Festival, güzel adamızı ve değerlerimizi tüm dünya ülkelerinin buluştuğu metropol kent Londra’da yaşama, yaşatma ve tanıtma imkanı sağlayacak.

Festival hakkında bilgi veren North Cyprus UK Direktörü Zorlu Cezaroğlu, “Değerlerimize sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’a önemli bir köprü oluşturacak festivalimizde, sizlerle buluşmayı ümit eder, bu vesile ile festivalimizin gerçekleştirilmesine katkı koyan KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na teşekkür ederim.” dedi.

Daha Fazla Bilgi için: T: 07958 352 411 email: z.cezaroglu@gmail.com