Fethullah Gülen o ülkeye gidiyor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in hakkında çarpıcı rapor devletin zirvesinde sunuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ilişkin hazırlanan istihbarat raporunda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in halen yaşadığı Pensilvanya’daki çiftliğin satılması için örgüt yöneticilerine talimat verdiği belirtildi.

Rapora göre Gülen, Kanada’ya geçmeye hazırlanıyor. Türkiye’den kaçan örgüt üyelerinin gittikleri ülkelerde yeniden yapılanmaya hazırlandığı vurgulandı.

İstihbarat birimlerince 25 Mart tarihinde hazırlanan ve devletin zirvesine de sunulan FETÖ raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi. Raporda yer alan iddialara göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Kanada’ya geçme hazırlıkları yapıyor.

Devletin zirvesinde sunulan FETÖ raporu: Çiftliği boşaltıyor15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün üst düzey birçok yöneticisinin Avrupa ülkelerine kaçtığı iddiasına da yer verilen raporda “Örgüt elebaşının, ‘Avrupa’da yeniden yapılanmaya’ gidilmesi yönünde talimat verdiği, örgüt üyelerinin bu ülkelerde yeniden yapılanmaya gittiği, birçok Avrupa ülkesinde örgütün aktif çalışmalar yürüttüğü” ifade edildi. Örgütün birçok Afrika ülkesinde de etkinliğinin devam ettiği vurgulanan raporda, haklarında arama, yakalama kararı bulunan ve firar eden örgüt üyelerinin, söz konusu ülkelere geçtikleri, bu ülkelerde yeniden yapılanmaya gittikleri de kaydedildi.

‘BİRBİRİNİZLE GÖRÜŞMEYİN’ TALİMATI

Raporda, FETÖ’nün cezaevindeki örgüt üyelerinin çözülmemesi ve itirafçı olmaması için çalışma yürüttüğü de belirtilerek, “Örgüt elebaşısı tarafından, örgütün üst düzey yöneticilerine, cezaevinde tutuklu bulunanların ailelerine yardım edilmesi, tutuklu ailelerine aylık 1500 ila 2 bin lira yardım yapılması, yardımların kuryelerle ailelere ulaştırılması talimatı verildiği” yazıldı.

Gülen’in, Türkiye’deki ‘kripto’ örgüt üyelerine de “Birbirinizle görüşmeyin, iletişim araçları kullanmayın, kendinizi deşifre etmeyin” uyarısı yaptığı, imkân bulmaları durumunda ise Türkiye’den ayrılmaları talimatını da gönderdiği bildirildi.

Raporda, Gülen’in örgütün üst düzey yöneticilerine, halen yaşadığı Pensilvanya’daki çiftliğin satılması için talimat verdiği anlatılarak, “Söz konusu bu satış işleminin çiftliğin mülkiyetinin vakıf üzerinden görülmesi nedeniyle yapılamadığı, terörist başının Kanada’ya geçmeye hazırlandığı, bu ülkede bu amaç doğrultusunda yer alındığı, örgütün üst düzey yöneticilerinin Kanada’ya geçmeye başladıkları” iddialarına da yer verildi. Fevzi KIZILKOYUN- HÜRRİYET