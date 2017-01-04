FETÖ ile ilgim olmadı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun sorularına verdiği yanıtlara NTV’den Deniz Kilislioğlu ulaştı.

Gül, komisyonun kendisine gönderdiği 27 soruya, 9 sayfalık metinle yanıt verdi.

Abdullah Gül, ”Darbe girişimini koruma müdüründen öğrendim. Evi korumaya aldıklarını, çatışmaya hazır olduklarını gördüm. Darbe girişimini ben dahi tahmin etmiyordum” diye konuştu.

11. Cumhurbaşkanı, “MİT Müsteşarı olayıyla cemaat mensuplarının devlet kurumları içerisinde birlikte hareket ettiğini, savcı değişikliğinin de HSYK’da kilitlenmesi üzerine net olarak gördüm” dedi.

Abdullah Gül, yanıt metninde, “17-25 Aralık sürecinde bunun tamamen organize bir hareket olduğuna dair kanaatim pekişti” ifadelerini kullandı.

Gül’ü ilk rahatsız eden şey ise, 2010 yılındaki referandum süreci. Gül, “Bu yapıyla bağlı olduğu bilinen bazı yayın organlarının aşırı ve saldırgan propagandaları beni ilk rahatsız eden hususların başında geldi” değerlendirmesinde bulundu.

”FETÖ hakkında kapsamlı bir rapor iletilmesi veya sunum yapılması talebi de söz konusu olmamıştır” diyen Abdullah Gül, “2004 yılında MGK’da genel irtica sunumları içerisinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök bizzat bu yapı üzerine dikkat çektiklerini hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

Gül, yanıt metninde, “Gerek siyaset öncesi gerek siyaset devlet hayatımda bu yapıyla veya lideri olan şahısla bir ilişkim olmadığı cihetle, haklarında ne şahsi tecrübeye ne de kayda değer bir bilgiye sahip değilim” dedi.