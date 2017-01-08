FETÖ’cü polisler muhalif esnaf hakkında istihbarat toplamış!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – FETÖ’nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ’ü polislere istihbarat toplatmış…

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiası bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 166 rütbeli personelden 120’si geçtiğimiz ay gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan 4. Sınıf Emniyet Md. ‘D.A’nın adının, 2010 yılında Çanakkale’de bulunan özel şirkete ait bir demir çelik fabrikasının neden olduğu çevre ve tarih kıyımına yönelik eleştirilerde bulunan esnafla ilgili istihbarat toplama olayına karıştığı ortaya çıktı.

2010 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşanan ve polisiye filmleri aratmayacak ayrıntılarla dolu olay, geçtiğimiz ay İstanbul’da FETÖ’den gözaltına alınan 4. Sınıf Emniyet Md. D.A hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazılan bir mektupla ortaya çıktı.

KOMİSERİN GÖNDERDİĞİ POLİS MEMURU İSTİHBARAT TOPLAMIŞ

FETÖ’nün emniyet, iş dünyası ve siyasette nasıl örgütlendiğini ortaya koyan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazan Çanakkaleli Kenan Taş adlı yurttaşın iddiasına göre, 2009 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir çelik fabrikasının avukatlarından F.O, o dönemde Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan Emniyet Müdürü D.A ve aynı birimde bulunan polis memuru M. B’den para karşılığı yardım talebinde bulundu. Talebin içeriği ise iddiaya göre Biga ilçesinde bulunan özel şirkete ait demir-çelik fabrikasının neden olduğu çevre ve tarih kıyımına karşı muhalefet yürüten fotoğraf stüdyosunun sahibi hakkında bilgi toplamak ve iş yerine suç unsuru olan malzemeler bırakarak ihbar etmekti.

‘İSTİHBARATTANIM’ DİYEN POLİSİN ÜZERİNDEN ADRESLER ÇIKTI

Bu talep üzerine Emniyet Müdürü D.A tarafından görevlendirilen polis memuru M.B, Biga’ya gelerek 11 Ocak 2010 tarihinde bir otele yerleşti. İddiaya göre M.B, kendisinin istihbaratçı olduğunu ve Ankara’dan geldiğini öne sürerek, ilçe esnafı hakkında bilgi toplayacağını söyledi. Ancak bir süre sonra şüpheli hareketlerinden dolayı tutuklanan polis memuru M.B, ilk ifadesinde kendisinin Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğunu belirterek, amiri D.A tarafından gönderildiğini ve Biga’daki bir çelik fabrikası hakkında internet üzerinden olumsuz yazılar yazan bir fotoğrafçı dükkânı hakkında bilgi toplamasını istediğini söyledi. Bu iş için 500 lira para aldığını da belirten polis memurunun üzerinde yapılan aramada, bazı kişilerin ev ve iş yerlerine ait pusulalar ele geçirilirken, hakkında Biga Cumhuriyet Savcılığı’nca ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan işlem yapılması talep edildi. Ardından ise hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce ifadesine başvurulan M.B’ye, gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan kroki, adres ve mail çıktılarını okumak için yanında bulundurduğunu söyledi.

POLİSLERE SORUŞTURMA BAŞLATAN SAVCI GÖREVDEN ALINDI

Ancak polis memuru M.B’nin çelişkili ifadelerin ardından Biga Cumhuriyet Savcılığı’nda yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürü D.A ve M.B hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. Haklarında disiplin soruşturması açılan emniyet müdürü ve polis memuruyla ilgili dosyaya bakan dönemin Biga Cumhuriyet Savcısı’nın görevden alınarak yerine atanan Uğur Ağrı’nın iki emniyet mensubu hakkındaki dosyaya derhal takipsizlik kararı verdiğini belirten Kenan Taş, 15 Temmuz’dan sonra yürütülen FETÖ operasyonları kapsamında dosyada adı geçen emniyet müdürü D.A ile dosyaya takipsizlik kararı veren Savcı Uğur Ağrı’nın tutuklandıklarını anımsatarak, “Ben bu olanlardan ilgili firmanın yöneticilerinin haberlerinin olduğunu sanmıyorum. Yöneticileri olan B.E’nin sorumluluğunda olan bir olay olduğunu düşünüyorum. B.E, Çanakkale’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bölgedeki fabrikadan FETÖ örgütünün okullarına gönderdiği demirlerin insani yardım kapsamında olduğunu ve kendisinin de mağdur edildiğini öne sürse de aslında yaptığı bu yardımlar karşılığında örgütün savcı ve polislerini kullanmıştır” iddiasında bulundu.

‘BİR AYDIR CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN YANIT BEKLİYORUM’

İddialarla ilgili Biga Cumhuriyet Savcılığı’nca 2009 yılında başlatılan soruşturma dosyasının incelenmesi durumunda onlarca yolsuzluğun ortaya çıkacağını savunan Taş, yöredeki köylüler tarafından Danıştay ve idare mahkemelerinde açılan davalarda ilgili şirket lehinde karar veren bütün hâkimlerin FETÖ’den tutuklanmış olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektubunda, Çanakkale’deki emniyet, siyaset ve iş dünyası üçgenindeki FETÖ yapılanmasına ilişkin iddialara da değinen Taş, yaklaşık bir aydır mektubuna yanıt beklediğini söyledi.

İDDİALARIN ORTASINDAKİ B.E, CEMAATE 200 TON DEMİR VERMİŞ

Çanakkale’yi karıştıran iddiaların odağında bulunan isimlerden biri olan özel şirket yöneticisi B.E, 15 Temmuz sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında kentteki FETÖ’ye bağlı okullara mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir bağışında bulunduklarını ifade etmiş, ancak bu bağışın cemaate gittiğini bilmediğini ileri sürmüştü.

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