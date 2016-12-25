FETÖ’den kapatılan vakfın üniversitesinde 15 Temmuz konferansı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE- 15 Temmuz’un ardından FETÖ’den kapatılan ancak 22 Kasım’da çıkarılan kararname ile yeniden açılan işadamı Fettah Tamince’nin vakfına ait üniversitede, ‘15 Temmuz Bir Milletin Uyanışı’ konferansı düzenlendi.

Konferansa, Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş’ın yanı sıra Yard. Doç. Dr. İnanç İşten konuşmacı olarak katıldı.

Üniversitenin resmi sayfasında yayınlanan, “ Temmuz Darbe Girişimi ve Bir Milletin Uyanışı Fotoğraf Sergisi Gösterimi ” başlıklı etkinlikle ilgili duyuruda, “ Okulumuzda bugün 15 Temmuz etkinliği yapılacaktır. Herkesi bekliyoruz ” ifadelerine yer verilirken basına geçilen duyuruda Antalya protokolünün de etkinliğe katılacağı belirtilmişti.

15 Temmuz’un ardından çıkartılan OHAL kararnamesiyle FETÖ’cü olduğu iddiasıyla kapatılan, ancak 22 Kasım’da çıkartılan kararname ile yeniden açılan Gaye Eğitim Vakfı bünyesindeki Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde bugün düzenlenen ‘15 Temmuz Bir Milletin Uyanışı’ etkinliğine ilginç isimlerin katılması dikkat çekti.

Bugün saat 13.30’da başlayan etkinlikte ilk olarak, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Bir Milletin Uyanışı Fotoğraf Sergisi Gösterimi” gerçekleştirilirken, saat 14:00’te başlayan panel ise halen devam ediyor.

TAMİNCE’NİN OKULUNDAKİ PANELDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. H. Tarık Oğuzoğlu ve UAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İnanç İşten’in konuşmacı olarak katıldığı panelin katılımcıları arasında Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş’ın da bulunması dikkat çekiyor.

VAKFIN YÖNETİCİSİ AKP’LİLER TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin kurulabilmesi için oluşturulan vakfın mütevelli heyeti listesinde, AKP’li eski Bakan Hüseyin Çelik, eski il başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AKP Milletvekili Sadık Badak ile AKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de bulunuyordu.