Fotoğraf çektiği için üç yıldır cezaevinde… Uluslararası Af Örgütü Türkiye’nden Mısırlı gazeteci Şavkan, için “Fotoğraf Çekmek Suç Değildir!” destek kampanyası.

Uluslararası Af Örgütü’nün açıklaması aynen şöyle;

“Mısırlı gazeteci Şavkan, Ağustos 2013’te Kahire’deki bir oturma eylemine güvenlik güçlerinin müdahalesini fotoğrafladığı için tutuklandı ve işkenceye uğradı.

Yaklaşık 1000 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu müdahale Mısır’ın yakın tarihinin en kanlı olaylarından biriydi. Polis, o sırada fotoğraf çeken Şavkan’ı gazeteci olduğunu öğrenince tutukladı, yumrukladı ve kemerle dövdü. Şavkan üç yıldan uzun süredir tutuklu.

Şavkan’ın derhal serbest bırakılması için aşağıdaki linki tıklayarak bize katılın!

http://www.haklaricinyaz.org.tr/eylem/fotograf-cektigi-icin-uec-yildir-cezaevinde