Fransa’daki genel seçimden ilk sonuçlar geldi!

Fransa’da milletvekili seçimlerinin ilk turunda sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre Macron’un partisi açık ara önde. Meclis’teki 577 koltuktan 445’inin Macron’un lideri olduğu Yürüyen Cumhuriyet (REM) partisinin olacağı tahmin ediliyor.

AŞIRI SAĞDA DÜŞÜŞ

Aşırı sağ Marine Le Pen’in partisi Ulusal Cephe (FN) için en fazla 4 koltuk tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde ikinci tura çıkan Le Pen’in partisi için büyük kayıp söz konusu.

CUMHURİYET TARİHİNDE EN DÜŞÜK KATILIM

Katılım yüzde 49,6 ile Fransız seçimlerinin en düşük katılımı yaşandı. İçişleri Bakanlığının verdiği son sonuçlarda en önemlileri şöyle:

“Macron’un partisi REM yüzde 26.81

Cumhuriyetçiler (LR) yüzde 15.96

Ulusal Cephe (FN) yüzde 14.37

Boyun Eğmeyenler (Les İnsoumis) yüzde 10.47

Sosyalist Parti yüzde 7.48”

Öte yandan Fransa tarihinde Cumhuriyetçiler (LR) ile Sosyalist Parti (PS) arasında yapılan seçimler tarihin raflarına kaldırılmış gözüküyor. Fransa’da yeni bir oy trendi söz konusu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Meclis’te büyük çoğunluk ile yer alacak görünüyor.

Seçimlerin ikinci turu 18 Haziran’da gerçekleşecek.

LE PEN’DEN İLK AÇIKLAMA

Fransa’da milletvekili genel seçimlerinin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 14 oy alan aşırı sağcı Ulusal Cephenin (FN) lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin sosyalist ve cumhuriyetçileri yutmaya başladığını belirterek ikinci turda buna karşı koyma çağrısında bulundu.

Le Pen, sandık çıkış sonuçlarının açıklanmasından sonra milletvekili adayı olduğu Henin-Beaumont’da basın açıklaması yaptı. Seçimlere karşı Fransız seçmenin heyecansız olduğunu ve siyasi arenanın sessizce değiştiğini ifade eden Le Pen, “Siyasi hayatın yeniden oluşumu devam ediyor. Bay Macron’un partisi, Sosyalist Parti (PS) ve Cumhuriyetçi Partiyi (LR) yutuyor.” dedi.

Haftaya yapılacak ikinci turda çok sayıda milletvekili kazanabileceklerini vurgulayan Le Pen, “Tüm yurtseverleri sandığa davet ediyorum. Macron’un siyasetine güçlü bir muhalefet olmalı.” diye konuştu.

BAŞBAKAN PHILIPPE: FRANSA GERİ DÖNDÜ

Emmanuel Macron’un Yürüyüş Hareketi’nin kurduğu ittifakın seçimden zaferle çıktığının belirlenmesi üzerine, “Fransa geri döndü.” dedi.

Başbakanlıkta, milletvekili genel seçimi ilk turuna ilişkin açıklama yapan Başbakan Philippe, sandığa gitmeyen seçmen sayısının fazlalığına rağmen vatandaşların mesajının açık olduğunu söyledi.

“Fransa geri döndü.” değerlendirmesinde bulunan Philippe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir aylık süre geçmiş olmasına karşın Fransa ve yurt dışında güven, irade ve cesaret sembolü olduğunu söyledi.

Gelecek pazar yapılacak seçimlerin ikinci turunda da oy kullanmanın önemini vurgulayan Philippe, “Gelecek pazar Ulusal Meclis ülk