FT: Batı’nın Suriye’deki rolü azalıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin Suriye’de ateşkes için Rusya ile birlikte bir plan hazırladığnı açıklamasına sayfalarında yer verdi. Gazeteye göre bu açıklama, Batı’nın Suriye’deki rolünün azaldığını bir göstergesi.

Financial Times’ın iç sayfalarındaki haber, “Türkiye ve Rusya, Suriye’de ateşkese yönelik önerilerini ana hatlarıyla belirliyor. Haber, gazetenin Moskova muhabiri Kathrin Hille ve Beyrut muhabiri Nazih Osseiran’ın imzalarını taşıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü “Suriye’de kalıcı bir ateşkese ve siyasi çözüme yakınız” şeklindeki sözleriyle başlıyor haber. Çavuşoğlu, “Suriye’de çözümle ilgili iki metin var. Biri siyasi geçiş süreci, diğeri de ateşkesle ilgili. Bu anlaşmalar her an uygulanabilir” demişti.

Rusya, İran ve Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının geçen hafta Moskova’da yaptıkları görüşmeleri ve açıklanan deklarasyonu hatırlatan Financial Times, tüm bu gelişmelerin Batı’nın Suriye’deki rolünün azaldığının altını çizdiğini vurguluyor.

Financial Times’a göre Türkiye ve Rusya, Suriye’de bir barış anlaşması imzalanmasına yönelik çabalarında ABD’yi de sürüncemede bıraktı.

Muhaliflerin tavrı belirsiz

Gazetedeki haberde bununla birlikte, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun herhangi bir detay vermediği ve Suriyeli muhaliflerin Türkiye ve Rusya’nın önerileri kabul edip etmeyeceklerinin belirsiz olduğu vurgulanıyor.

Financial Times, Suriye’de daha önce ilan edilen benzer ateşkeslerin başarsız olduğunu da hatırlatmış.

Gazeteye konuşan Suriyeli muhalif bir yetkili, herhangi bir anlaşamada ülke çapında bir ateşkese ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadeleye değinilmesi ancak detaylar üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söylemiş.

‘Esad esnek olabilir‘

Financial Times’taki haberden bazı satrlar şöyle:

“Kremlin, Anadolu Ajansı’nın, Moskova ve Ankara’nın genel bir ateşkese yönelik olarak anlaştıklarına dair haberini doğrulayamayacağını açıkladı. İki ülkenin, (Suriye Devlet Başkanı) sayın Esad’ın oynayacağı role ilişkin görüşayrılıklarını nasıl giderecekleri de belirsiz. Sayın Çavuşoğlu bir kez daha, Ankara’nın, Suriye Devlet Başkanının siyasi çözümün önünde engel olduğuna yönelik görüşünü tekrarladı.”





Gazeteye konuşan ve Rusya hükümetine Suriye politikası konusunda danışmanlık yaptığı belirtilen adı açıklamayan bir Rus Orta Doğu uzmanı ise şunları söylemiş:

“Esad esnek olabilir. Siyasi sürece dahil olması için pozisyonunda bazı değişiklikler yapması gerektiği de kendisine söylendi.”