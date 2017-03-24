FT: Hollanda gerilimi bazı kararsız AKP seçmenlerini etkiledi

Financial Times, Konya’daki referandum atmosferiyle ilgili yayımlandığı haberinde, kentte çoğunluğun oylamada evet vereceğini ancak AKP seçmenleri arasında da kararsızların olduğunu bildirdi.

FT’ye göre bununla birlikte Hollanda krizi, bazı kararsızların evet oyuna yönelmesine neden oldu.

Gazetenin muhabiri Laura Pitel, kentte görüştüğü AKP seçmenlerinin büyük bölümünün evet oyu vereceğini söylediğini yazıyor.

Pitel, bu kesime, hükümetin bazı politikalarını eleştirmekle birlikte AKP dışında herhangi bir alternatif göremeyenlerin de dahil olduğunu belirtiyor.

Haberde, gazeteye konuşan 18 AKP destekçisinden beşininse evet oyu verme kararı almadığı belirtiliyor.

FT, bu kişilerden bazılarının daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu söylediğini aktarıyor.

‘Avrupa’ya karşı koyabilen birine ihtiyacımız var’

Mehtap adlı AKP seçmeni bir temizlik işçisi kadın ise, gazeteye, AKP’nin ülkeye hizmetlerini olumlamakla birlikte hayır vereceğini söylemiş: “Evin tapusunun sadece kocanızın adına olmasını istemezsiniz. Neden bunu ülke için isteyesiniz?”

Haberde bazı kişilerin görüşlerini söylemekten çekindiği notu da düşülüyor.

Gazete, Hollanda’yla yaşanan gerilim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’ya yönelik sert eleştirilerinin AKP seçmenlerini etkilediğini belirtiyor.

Bu seçmenler arasında yer alan 27 yaşındaki Emine gazeteye şunları söylemiş:

“Partinin içine girdiği yönden rahatsız olduğum için hayır diyecektim. Cumhurbaşkanı’nın bir sultan gibi davrandığını söyleyenlere katılıyorum. Ancak Hollanda’yla yaşanan bu kavgayı görmek fikrimi değiştirdi. Avrupa’nın bize nasıl davrandığını göz önünde tutarsak, belki de onlara karşı koyabilen birine ihtiyacımız var.”