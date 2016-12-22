Futbolun yıldızları teröre karşı sahada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Vodafone Arena’da Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımın bazı yabancı ve yerli futbolcuları ile teknik direktörlerinin yer aldığı organizasyonda “Şehitlere Saygı Maçı” düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak “Şehitlere Saygı Maçı”na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vodafone Arena’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı organizasyonda Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımın bazı yabancı ve yerli futbolcuları, son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla dayanışma maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, “Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir.” dedi.

Dayanışma maçında Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması’nı 4-3 yendi.

Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular, “asker selamı” verdi.

İki takım futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek ortak hareket etti.