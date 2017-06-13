Galata Mevlevihanesi’nde “Sıradışı” bir gece

İSMAİL BAYER – İstanbul’da serin bir yaz akşamı. İstiklal Caddesi’nin gürültüsünden uzak, sessz bir mekan. Galata Mevlevihanesi. Yılların sırlarını taşıyor. Çiçekler açmış, Hafif esinti, ağaçların arasından, güzel kokularla, daimi istirahatlerindekilere, dualar okur gibi. Bu gün yalnızlıklarını yaşadıkları zaman diliminden, farklı bir gece.

Akşamın karanlığı öncesi alışılmışın dışında bir hareketlilik, belki de ilk defa oraya yeni bir çok konuk geliyor. Bahçenin ortasında mütevazi küçük bir sahne kurulmuş. Portatif sandalyeler yerleştirilmiş. Geçtiğimiz hafta, cuma akşamı, ezan ve iftar sonrası saat 21.00.

Işıklar hafiletiliyor, sahne ise biraz daha aydınlanıyor. Sahneye ellerinde enstrümanları ile sessizce dört insan çıkıyor. Sanki toprak altındakileri rahatsız etmemeğe özen gösterir gibiler. Önce onları tanımak lazım.

Konuklardan başlıyalım. Kayhan Kalhor. İran’lı bir sanatçı. Elinde bizim bildiğimiz ölçülerden biraz büyük, İran Kemençesi. Yunanistan’dan gelen bir diğer sanatçı. Elinde, İstanbul Kemençesi ve Lavtası Sokratis Sınopoulos. Ve İstanbul Kemençesi ile Derya Türkan. Ve de bu grup içinde yer alan, bir diğer dördüncü sanatçı, o da İran’dan Ali Bahrami Fard, Santur’u ile geliyor.

Bir “GÜLİSTAN” akşamı yaşayacağız. Gül bahçesindeyi yani. Tepemizde ay, adeta o da dinlemeğe gelmiş. İzliyor.

45. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki sloganında olduğu gibi, “Sıradışı” bir akşam. Mekan, bir Mevlevihane. Zaman dilimi, bir ramazan akşamı, iftar sonrası. Sanatçılar, ülke ve din farklı ama, ortak bir seslenişi gerçekleştirecekler.

Bu sadece bir “Sufi” akşamı da değil. Bir barış buluşması bir sevgi gecesi. Bir yeni tanışma gibi. İzleyicilerin bir bölümü yabancı. Büyük bir çoğunluğu ise bu mekana belki de ilk kez giriyorlar. Gözler şaşkın çevreyi dolaşıyor çünkü. İstanbul Festivali’nin daha önceki yıllarda gerçekleşen programları çerçevesinde, Mevlevihane’nin içinde de, değişik, mekan ile bütünleşen başka konser de izlemiştim. Ama ben de bahçe de ilk kez böylesine bir etkinliğe tanık oluyorum.

Peş peşe, ara vermeksizin bir birine bağlı dört eser seslendireceklerini belirttiler. Müzik, bir anlamda sesleniş, ülke farkı ve din farkı söz konusu bile değil. Onlar ortak bir seslenişi, böylesi bir mekanda adeta bir duayı terennüm ediyorlar.

Toprak altındakiler içinde farklı bir gece, hatta “sıradışı” bir gece. Bir çok konukları var. Bu akşam kuşların sesine yeni tınılar ekleniyor. Acaba onlar nasıl yorumluyorlar bu geceyi? Bu bir buluşma mı diye düşünüyorlar belki de.

Konser başladığında adeta, bir yükselme, adeta göğe doğru birlikte ellerin uzanması gibi hissediyor insan kandini. Bir saati aşkın bir süre. Tınıların dışında, başka bir ses yok. Sanki, bu seslenişe gönülden katılım ile bu havayı bozmakdan çekinir gibi, bir içsel sessizlik. Sadece tınılar var ve de hafif esinti de, ağaçların yaprakları arasından, bir koroya katılır gibi, bir kaç kuşun seslerine karışıyor.