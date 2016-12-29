Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu… Şık TSİ 07.56’da, “Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim” diye yazdı.

Ahmet Şık’ın hangi tweeti nedeniyle gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.

375 gün tutuklu kalmıştı

Ahmet Şık, ‘Oda TV davası’nda yargılanan 13 kişiden birisiydi.

Şık; “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme” ‘açıklanması yasaklanan gizli belgeleri temin etme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme” ve “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından yargılanmıştı.

Diğer sanıklarla birlikte 2011 yılında tutuklanan ve 375 gün cezaevinde tutulan Şık daha sonra tahliye edilmişti.

Gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener, iddianame henüz hazır değilken “ifade özgürlüğünün kısıtlanması” ve “haksız tutuklama” gerekçesiyle

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

AİHM oybirliğiyle aldığı kararda davada güvenlik ihlali yapıldığına ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığına hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca Türkiye’nin Nedim Şener’e 20 bin Euro, Ahmet Şık’a ise 10 bin Euro manevi tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.