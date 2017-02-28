Gazeteci Deniz Yücel tutuklandı

İstanbul Adliyesinde ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen Die Welt muhabiri Deniz Yücel ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklandı.

Die Welt Gazetesi’nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, çıkarıldığı mahkemece “Örgüt propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklandı.

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Deniz Yücel yaklaşık 4 saat süren sorgusunda, hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olduğunu, Die Welt Gazetesi’nde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptığını söyledi.

‘BU İŞİ MESLEKİ BİLGİM VE VİCDANIMLA YAPIYORUM’

Yücel, “Hatalarına ve eksiklerine rağmen ülkemi seviyorum. Herhangi bir örgüte hiçbir zaman üye olmadım. Üye olduğum tek örgüt, Almanya Gazeteciler Sendikası’dır. Gazetecilik yaparken evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda temel insani hakları ve özgürlüklerini esas alarak yorumlarda bulundum. Bu işi yaparken kimseden, devletten, patronumdan talimat almaksızın yapıyorum. Mesleki bilgim ve vicdanımla yapıyorum” dedi. Yücel, gazetesinin görevlendirmesiyle 2015’te Cemil Bayık ile Kandil’de görüştüğünü, bunun bir gazetecilik faaliyeti olduğunu ve başka bir amaç taşımadığını belirtti. PKK’yi eleştiren yazıları da olduğunu belirten Yücel, suçlamaları reddetti.

‘PKK MEŞRU BİR YAPIYMIŞ İZLENİMİ VERDİ’

Mahkeme kararında, “Deniz Yücel’in Die Welt’de yazarlık yaptığı, PKK silahlı terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil’de röportaj yaptığı, röportajda PKK meşru bir yapıymış izlenimi vererek Bayık’ın Türkiye Cumhurbaşkanı hakkındaki söylemlerine yer verildiği” iddia edildi. 26 Ekim 2016 tarihli yazısına yer verilerek Yücel’in burada “Türk devletinin Kürtlere olan tavrını tanımlayan bir fıkra ile Türk ve Kürt vatandaşlarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” ifade edildi. 17 Şubat 2017 tarihli yazısında “FETÖ elebaşısının darbe teşebbüsünde rol üstlenip üstlenmediğinin muamma olduğunu, 18 Temmuz 2016’daki yazısında ise darbeyi FETÖ terör örgütünün yaptığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek örgüt propagandası yaptığı” öne sürüldü. Yücel’in Cizre’ye ilişkin yazısında da “örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek şekilde yazısının bulunduğu”, Mahkeme “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yazıları değerlendirilerek kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi” diyerek kararın açıkladı.

ALMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU DA BEKLEDİ

Deniz Yücel ifade verdiği sırada Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Deniz Yücel’in yakınları ve CHP’li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da adliyede bekledi.

Deniz Yücel 14 Şubat Salı günü İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

Yücel’in Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri nedeniyle “Terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı öne sürülüyor. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat tutuklandı.

DENİZ YÜCEL KİMDİR?

Almanya’nın önemli gazetelerinden Die Welt’in Türkiye temsilciliğini yapan Deniz Yücel, 10 Eylül 1973 Almanya doğumludur. Gazeteciliğinin yanı sıra köşe yazıları ve yazarlığıyla da bilinmektedir. Berlin Özgür Üniversitesi’nde siyaset bilimi okumuş, 1999 yılında serbest gazeteci olarak meslek hayatına başlamıştır. 2002 yılında haftalık Jungle Wold gazetesi, 2007 yılında ise Die Tagezzeitung gazetelerinde çalışmıştır. Yücel aynı zamanda yazdığı köşe yazılarıyla da tartışılan gazetecilerden biri olmuştur. 2015 yılında Die Welt gazetesine geçmiş ve gazetenin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir.Deniz Yücel 2011 yılında Kurt Tucholsky Edebi Yayıncılık ödülüne layık görülmüş. 2014 yılında bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte Hate Poetry adı altında oluşturdukları ırkçılık karşıtı gösteri için Almanya’da yılın gazetecisi seçilmiştir. Yücel’in 2014 yılında yayımladığı ve Gezi Parkı Protestolarını esas alarak bir “Muhalif Türkiye” portresi çizdiği taksim İst Überll (Her Yer Taksim) isminde bir kitabı mevcuttur.