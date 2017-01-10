Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“İlimizde bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

Ankara’da Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaretinde konuya dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise ilk bilgilere göre, Gaziantep’teki olayın İzmir’deki saldırıya benzer olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Kurtulmuş, “Teröristin etkisiz hale getirilmesi, bir teröristin de olay yerinden kaçtığı yönünde bilgiler var. Onun da yakalanması için çemberin daraldığı anlaşılıyor, ümit ederim o ikinci kişinin de bir an evvel yakalanması sağlanmış olur” dedi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şunu gösteriyor; Türkiye’de terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ arasında bir fark kalmamıştır. Bunların hepsi tabiri caizse aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır. Birbirlerine karşı desteklerini sunuyorlar. Amaç Türkiye’nin birliğini, beraberliğini bozup kaos ortamı oluşturmaktır”.

Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu İncilipınar Mahallesi’ne takviye polisler ve ambulanslar sevk edildi.

‘Saldırgan otoparka kaçmış olabilir’

CNN Türk televizyonunda konuşan İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Osman Akın ise saldırganın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında bulunan ve ajansın bürosunun bulunduğu binanın önündeki otoparka kaçtığının düşünüldüğünü söyledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nü gören İHA binasından konuşan Akın, saldırganın iki katlı otoparka kaçtığı şüphesiyle polisin binaya girdiğini belirtti.

Çatışma sonrası vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturuldu, etrafta bulunan iş merkezlerine giriş çıkışlar yasaklandı.