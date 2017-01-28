O gece Cumhuriyet’i bombalayacakmış

Yarkadaş: “Önlem almanız için katliam olmasını mı bekliyorsunuz?”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Gazete binasında önlem almak için ne bekliyorsunuz?” diye sordu.

Reina katili Masharipov’un polisteki ifadesi ortaya çıktı. Masharipov’un “O gece Cumhuriyet Gazetesi’ne saldıracaktım. Ancak kimse yoktur diye gitmedim” dediği öğrenildi.

Masharipov’un ifadesinin ortaya çıkmasının ardından konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yarkadaş, “Reina katili, Cumhuriyet Gazetesi’nin Şişli’deki merkezine saldıracağını söylemesine rağmen, binanın önünde ve çevresinde neden önlem almıyorsunuz?”diye sordu.

Gazete binasının korunaksız olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, “Gazetede tedbir almak için, katliam olmasını mı bekliyorsunuz?” Sorusunu da yöneltti.

Cumhuriyet Gazetesi yönetiminin konuya ilişkin bilgilendirilmediğine de dikkat çeken TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Yarkadaş, İçişleri Bakanı Soylu’nun tehdidin boyutlarına ilişkin açıklama yapmasını da istedi. (Gerçek Gündem)