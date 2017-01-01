Ortaköy’de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, bir polis şehit oldu, bir sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı Noel baba kıyafetli bir kişinin yaptığı iddia ediliyor.

İstanbul Ortaköy’de gece kulübünde eğlenenlere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, bir polis şehit oldu, bir sivil hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı Noel baba kıyafetli bir kişinin yaptığı iddia ediliyor. Saldırganlar, mekanın içerisine girerek sağa sola rastgele ateş açtı. Saldırganın eğlence mekanın içinde saklandığı öne sürülüyor. Özel harekat polisleri içeride arama yapıyor. Saldırı esnasında panikle denize atlayanların kurtarılma çalışmaları sürüyor.