George Michael, Christmas’ta veda etti

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael hayatını kaybetti. Pop müzik dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı. 53 yaşında hayatını George Michael, “Last Christmas” ve “Careless Whisper” gibi birçok ünlü şarkıya imza atmıştı.

Londra’da East Finchley’de Kıbrıs’lı bir baba ile İngiliz bir annenin çocuğu olarak doğan George Michael, ilk grubunu The Executivei okuldan en iyi arkadaşı Andrew Ridgeley ile kurdu.

1981’de Ridgeley ile Wham’i kurduktan sonra ilk albümleri “Fantastic!” ile büyük başarı elde ettiler. Bunu Make It Big aynı başarı ile izledi ancak grup 1986’nın yazında dağıldı ve grup elemanları solo çalışmalarına yöneldi.