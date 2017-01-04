Gerçekleri söylemekten çekinmeyin

İstifa eden İngiltere’nin Avupa Birliği (AB) Büyükelçisi Ivan Rogers, görevden ayrılırken ekibine ‘temelsiz fikirleri sorgulamaktan ve güçlü konumdakilere gerçekleri söylemekten çekinmemeleri’ çağrısında bulundu.

Rogers, ekibine yolladığı veda yazısında, hükümet yetkililerinin her ne kadar onları ‘rahatsız etse de’ Avrupa’nın görüşlerini ‘yumuşatılmadan’ duymaları gerektiğini söyledi.

Rogers, İngiltere’nin Birlik’ten ayrılma sürecinde önemli bir rol üstlenmesi beklenirken henüz ayrılık müzakereleri başlamadan ani bir şekilde görevinden istifa etmişti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Rogers’ın konumunun ayrılık müzakereleri başlamadan doldurulabilmesi için böyle bir karar aldığı belirtildi.

BBC’nin ulaştığı, Rogers’ın elçilik personeline gönderdiği veda e-postası da bu açıklamayı doğruluyor.

Diğer yandan Rogers, ‘hükümetin, ülkenin menfaatini ancak elçilik personelinin tecrübesinden yeterince yararlanması durumunda savunabileceği’ konusunda uyarılarda bulunuyor.

Başbakanlık ise Rogers’ın yazısı ile ilgili sorulara cevap vermese de Rogers’ın ‘görüşlerini dile getirmekte serbest’ olduğunu söyledi.

Analiz – James Landale, BBC Diplomasi Muhabiri

Görevden ayrılan elçiler genellikle veda notları yazar, ancak bu derece hararetli örneklere nadiren rastlanır. Rogers isim vermekten kaçınsa da, görüşleri deşifre edilmeye gerek duyulmayacak kadar açık.

İlk göze çarpan nokta, Rogers’ın görüşlerinin Başbakanlık ofisi tarafından dikkate alınmaması.

Ayrılık müzakerelerinin başlamasına çok kısa bir süre kala hükümeti Brüksel’deki en tecrübeli bürokratlarından birinden mahrum bırakan kararın sebebi de bu gözüküyor.

Rogers’ın görev süresinin dolmasına sekiz ay kala böyle bir karar almış olması hükümet tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu olaydan sonra hükümet Rogers’ın pozisyonunu doldurabilecek bir aday arıyor. Ancak bu adayın hem hükümetin yüzüne gerçekleri söyleyecek, hem de hükümetin güvenini kazanacak bir isim olması gerekiyor. Bu kişinin Brüksel’i çok iyi bilmesi ancak Brüksel’e ait olmaması da önemli.

Rogers’ın yerini doldurmaya layık biri bulunana kadar birkaç hafta daha görevde kalması bekleniyor.

Ayrılık yanlıları olumlu karşıladı

Rogers AB’yle ayrı bir serbest ticaret anlaşması imzalama sürecinin 10 yıl sürebileceğini söylemesinin ardından bazı milletvekillerinin tepkisi ile karşılaşmıştı.

Ayrılık yanlıları Rogers’ın erken ayrılık kararını olumlu karşılarken, AB yanlısı politikacılar bunun hükümetin müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini söylüyor.

Mart ayında başlaması beklenen ayrılık görüşmelerinde, İngiltere tarafında müzakere tecrübesi eksikliği olduğunu söyleyen Rogers, hükümetin ancak kararlı bir strateji uygulaması halinde başarılı olabileceğini belirtmişti.