“Gerekirse korumaları talep de ederiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde yaşanan olaylarla ilgili 12 koruması hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’den ilk açıklama geldi.

Basın toplantısında konuşan Nauert, “Türk korumalara verilen tutuklama kararı açık bir mesajdır” dedi. Sözcü, bu mesajın ABD olarak şiddete ve ayrıştırmaya herhangi bir tolerans gösterilmeyeceğinin açık bir ifadesi olduğunu söyledi.

ABD içerisinde gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayan Nauert, gerek duyulduğu takdirde Türkiye ile iletişime geçip korumaların talep edileceğini” belirtti.