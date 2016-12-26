Gerilim yükseldi! İsrail’in yaptığı son hamle…

İsrail Devlet Radyosunun haberine göre, Netanyahu, Büyükelçi Shapiro’yu, ABD’nin BMGK’de oylamaya sunulan İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından “açıklama toplantısına” çağırdı.

İsrail makamları bugün, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden BMGK tasarısına “evet” oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK’ya sunulan ve daha sonra yine Mısır’ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK’ya getirilerek oylanmıştı.

İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK’da kabul edilmişti.