Gezi’de düşenler Londra’da fidan oldu

4 Yıl önce doğayı korumak için kendi hayatlarından olan sekiz genç Londra da çınar fidanları olarak yaşatılıyor.

Fidanlık Britanya Alevi Federasyonu ve Londra Gezi topluluğu tarafından oluşturulmuştu.

Doğu Londra bölgesinde bulunan Lee Valley Parkı içinde bir bölüm ayrılan fidanlıkta tam on adet fidan var. Dokuz çınar fidanı ve bir ceviz ağacı fidanı var.

Bu fidanlar Berkin Elvan, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Abdullah Cömert, Hasan Ferit Gedik, ODTU ve Kıbrıs toplumu adına tüm şehitlere adanan bir ceviz ağacından oluşmaktadır.

Anma etkinliğinde bir konuşma yapan BAF başkanı İsrafil Erbil ‘dört yıl önce faşizme ve zorbalığa karşı mücadele eden çocuklarımız AKP devleti eli ile katledildi. Katledilen çocuklarımız Londra’da birer çınar ağacı olarak yetişiyor. Bu çınarların gölgesinde yetişecek olan binlerce genç gezi şehitlerinin mücadelesini devam ettirecek. Gezi şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz’ diye konuştu.

Londra Gezi topluluğu aktivisti İrfan Şahin bir konuşma yaparak ‘ Burada yetiştirilen fidanlarda emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederim’ dedi.

Anma etkinliğinde Ankara’da mücadelelerini açlık grevi olarak sürdürdüğü için tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’da unutulmadı. Akademisyenler adına bir konuşma yapan Semih Savaşal “Ohal ve KHK lara karşı mücadele veren akademisyenler onurumuızdur, mücadeleleri mücadelemizdir” dedi.

Etkinlikte Gitarı ile kendi bestelerini seslendiren sanatçı Canan Sağar’da yer aldı.