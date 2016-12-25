Gizli kalp hastalıkları için kan testi zamanı

Uzmanlar, bu yöntemin yalnızca tansiyon ve kolesterol kontrolü yaparak kalp krizi riskini ölçmekten daha etkili olabileceğini söylüyor.

Yöntem şu ana kadar sadece erkekler için test edildi, fakat British Heart Foundation fonlu araştırmacılar, kadınların üzerinde de yapılması gerektiğini belirtti.

Troponin olarak adlandırılan test, kalp kasları zarar gördüğü zaman ortaya çıkan bir proteini tespit etmek için kullanılıyor. Doktorlar, kalp krizi geçiriyor olduklarından şüphelendikleri kadın ve erkeklerde teşhis için halihazırda aynı kan testini kullanmakta. Edinburgh ve Glasgow üniversitelerinden araştırmacılar, testin hastaların kalp krizi geçirme noktasına gelmesine engel olmak için kullanılması gerektiğini söylüyor.

Yapılan çalışmalarda Profesör Nicholas Mills ve çalışma arkadaşları, kanında daha yüksek seviyede troponin bulunan erkeklerin 15 yıl içinde kalp krizi geçirme veya kalp hastalıklarından hayatını kaybetme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Buna rağmen, yüksek risk altında olan kişilere statin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar tedaviler uygulamanın risk ve troponin seviyelerini düşürdüğü görüldü. Çalışmada incelenen 3,300 erkek hastanın kolesterol oranı yüksekti, fakat kalp rahatsızlığı geçmişleri yoktu. Bilim insanları, şu anda kadınları da içeren daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından biri olan Profesör David Newby, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Troponin neredeyse kalp sağlığının barometresi gibi. Yükselirse, bu kötü olur ve kalp problemleri riskiniz yükselir. Düşerse, bu iyiye işarettir.”