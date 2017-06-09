“Gözaltında saçları koparıldı” iddiaları için suç duyurusu

İstanbul’da Bergül Varan’ın gözaltına alındıktan sonra kötü muameleye maruz kaldığı iddialarıyla ilgili TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu devreye girdi.
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
İstanbul’un Okmeydanı semtinde İdil Kültür Merkezi’ne 30 Mayıs tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan Grup Yorum üyesi Betül Varan’ın kardeşi Bergül Varan’ın saçlarının bir kısmının polis tarafından kökünden koparıldığı bildirilmişti.
Varan’ın fotoğrafı özellikle sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.