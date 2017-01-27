Gözler Trump-May görüşmesinde…

İngiltere’deki ulusal gazeteler manşetlerinde, Başbakan Theresa May’in ABD’de yaptığı ve liberal müdahalecilik döneminin sona erdiğine yönelik konuşması ve bununla ilgili tartışmalara yer verdi.

The Daily Telegraph, “May: Irak gibi savaşlar bir daha olmayacak” başlıklı manşet haberinde, Başbakan’ın İngiltere ve ABD’nin “kendi kafalarındaki gibi bir dünya yaratmak amacıyla” bir daha asla başka ülkeleri işgal etmeyeceklerini söylediğini aktardı.

Gazeteye göre, bu sözler, “İngiltere dış politikasında 20 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük değişimi” ve uluslararası ilişkiler alanındaki realizm anlayışına dönüşü yansıtıyor.

Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD’ye giden May’in Philadelphia’da Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yaptığı konuşmada ayrıca, Irak ve Afganistan savaşlarına atıfta bulunarak, “geçmişin başarısız politikalarının” tekrarlanmayacağını söylediği de belirtiliyor.

The Times gazetesi de Başbakan’ın konuşmasının esas olarak Trump’ın ABD’nin dünyada aktif rol üstlenme sorumluluğunu kabul etme yükümlülüğü altında olduğu mesajını verdiğini öne sürüyor. Gazete ayrıca, May’in konuşmasının dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandığına da dikkat çekiyor.

Trump ve May’in Cuma günü (bugün) Beyaz Saray’da bir araya gelmesi planlanıyor. İngiliz başbakanı, yeni ABD başkanının yüz yüze görüştüğü ilk lider olacak.

İki liderin görüşmelerinin en önemli gündem maddeleri arasında ticaret anlaşması yer alıyor.





Gazetelerden May’e Trump’la ilgili uyarılar

İngiliz basını, AB’den ayrılma döneminde bu ticaret anlaşmasının May açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, Trump ile ilgili de çeşitli uyarılar da bulunuyor.

Beyaz Saray’dan yapılan davetin bir “prestij ve fırsat” olduğuna dikkat çeken The Guardian gazetesi, konuyla ilgili baş yazısında şu değerlendirmeleri yapıyor:

“Bununla birlikte May’in bugünkü ABD gezisinin geleneksel devlet uygulaması olarak ele alınabileceğini düşünmek de naiflik olur. May, dünya genelinde Trump’ın dengesiz karakteri ve siyasi gündemiyle ilgili var olan kaygıları görmezden gelemez. Başkan, görevdeki daha ilk haftasında ılımlı siyaset izleyeceği ve hatta ılımlı davranabilecek kapasitede olduğuna dair hiçbir işaret vermedi.”

Financial Times (FT) da ABD ile İngiltere arasında yapılacak bir ticaret anlaşmasının AB ile ilişkileri daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunuyor. Gazete, “AB yetkilileri özel sohbetlerde, May hükümetinin ABD Başkanının korumacı yaklaşımını meşrulaştıracağını öne sürerek, İngiltere’nin Trump ile yakınlaşmasını eleştiriyor” yorumunu yaptı.

FT’ye göre, uzmanlar ayrıca İngiltere’nin genetiği değiştirilmiş gıdalar gibi konularda ABD’ye yakınlaşması halinde Avrupa tek pazarına erişiminin sınırlanabileceği uyarısını yapıyor.