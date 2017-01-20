Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın ‘kelepçeli eylemi’ne AKP’li vekiller saldırdı. AKP Grup Başkanvekili İnceöz videolarının olduğu kavgaya ilişkin, Nazlıaka’ya şiddet uygulamadıklarını iddia etti.

AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç’in saldırısına uğrayan CHP’li Şafak Pavey olayı aktaran bir açıklama yaptı.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Genel Kurul’da kelepçeli kürsü işgaline AKP’li kadın vekiller müdahale etti.

Müdahale sırasında AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç’in saldırısına uğrayan, yere düşerek protez kolu çıkan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, saldırıyı şöyle anlattı:

“Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AKP Antalya mMlletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz.”