Grup Yorum Almanya konseri için Londra’dan ücretsiz otobüs

Almanya’da Grup Yorum’un katılacağı “Irkçılığa ve Yozlaşmaya Karşı Halklar Festivali”ne Londra’dan katılmak isteyenler için ücretsiz otobüs kaldırılıyor.

Grup Yorum, “ırkçılığa karşı tek ses tek yürek olmak için, yozlaşmaya karşı ‘biz varız’ demek için 17 Haziran Cumartesi günü Almanya’nın Fulda kentinde düzenlenecek festivale katılacak.

Londra’daki Grup Yorum Gönüllüleri’nin yaptığı açıklamada 16 Haziran günü konser için Londra’dan ücretsiz otobüs kaldırılacağı belirtilerek katılımcıların yalnızca 15 sterlin konser ücreti ödemesi gerektiği belirtildi. Londra’dan konsere gitmek isteyenlerin 07424 203 923’den ayrıntılı bilgi alabilecekleri de belirtildi.

Avrupa’da konser ve festivalleri organize eden Grup Yorum Gönüllüleri adına festival hakkında bilgi veren Dilber Güneş, “Avrupa’daki halkımızın yaşadığı ırkçılık gün geçtikçe artıyor. Evde, okulda, iş yerlerinde her yerde ırkçılıkla karşılaşıyoruz. Irkçılığa karşı kendi kültürümüzü, değerlerimizi sahiplenmek, savunmak en meşru hakkımızdır. Sadece Türkiyeliler olarak değil, dünyanın tüm halkları için ırkçılığa karşı mücadele etmelerini istiyoruz” dedi.

Almanya’da gençlerden oluşan Grup Yorum gönüllülerinin festival öncesinde çok yoğun çalıştığını belirten Dilber Güneş şunları söyledi:

“Yozlaşma Avrupa’nın her yerinden evlerimize uyuşturucu, kumar, alkol bağımlılığı olarak giriyor. Sadece o da değil, aile içi sorunlar, bencillik, bireyci dayatmalar da hayatımızı olumsuz etkiliyor. Tek tek bireyler olarak ne ırkçılıkla, ne de yozlaşma ile baş edebiliriz. Ancak ve ancak birlik olarak, birbirimizin sorunlarına sahip çıkarak sorunlarımıza çözüm bulabiliriz. Onun için diyoruz ki çözüm halk meclislerinde! Halk meclisleri içerisinde halkımızın her kesiminden insanlarımızın bir araya gelerek, sorunları tartıştığı çözümlerini kendi içerisinde bulduğu yapılardır. Halk meclisleri sorunlarımızın çözüm mercihidir…”

“Herkesi festivalimize bekliyoruz” dyen Dilber Güneş ayrıca festivalde çocukları unutmadıklarını şu şekilde vurguladı:

“Öncelikle çocuk parkına önem veriyoruz. Çocuklarımızın gün boyunca eğleneceği, ailelerimizin rahat edebileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Festival alanımızda sergi çadırlarımız, panel çadırlarımız, şiir bahçesi, stand çadırlarımız olacak. Festivale girişler saat 10:00’da başlayacak. Saat 12:00’den itibaren küçük sahne programı, saat 18:00’de ise büyük sahne programı başlayacak“

FESTİVALE KATILACAK SANATÇILAR:

Festivale Londra’dan katılacak sanatçılar şöyle:

“Grup Yorum, Suavi, Erdal Bayrakoğlu, Efkan Şeşen, Zeynel Aba, İbrahim Karaca, Mehmet Özer, Zynik&Delirium (Almanya), Bahram (İran), Nicolas Miquea (Şili), Menest Red (Belçika)”