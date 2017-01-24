Guardian: Trump’a karşı direnişin yüzü

İngiltere basını, ABD’de Donald Trump’ın başkanlığıyla ilgili gelişmeleri yakından ve farklı açılardan ele alarak takip etmeyi sürdürüyor.

The Guardian gazetesi, manşet haberinde haftasonunda düzenlenen protesto eylemlerinde birçok göstericinin taşıdığı, ABD bayrağıyla başını kapatmış kadın illüstrasyonun öyküsünü aktarıyor.

Gazete, New York’un Queens bölgesinde yaşayan etkinlik organizatörü 32 yaşındaki Munire Ahmed’in “Trump yönetimine karşı başlayan direnişin yüzü haline geldiğini” bildiriyor.

The Guardian’a konuşan Ahmed, “Bu çizimle ‘ben de aynı sizin gibi Amerikalıyım’ mesajı verilmek isteniyor. Ben hem Amerikalıyım hem Müslümanım. Ve her ikisinden de büyük gurur duyuyorum” diyor.

Haberde, söz konusu çizimin Obama’nın ünlü “Umut (Hope)” adlı posterine de imza atan sanatçı Shepard Fairey tarafından yapıldığı ifade ediliyor.