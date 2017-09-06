Gülen ve 130 müride tanınan 3 aylık süre doldu

Bu kişiler, Bakanlar Kurulu’nun karar alması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılacak.

Başbakan Binali Yıldırım, 130 kişinin dosyasının tek tek ele alınacağını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda karar çıkmaması durumunda sürenin devam edeceğini dile getiren Yıldırım, “Hukuken Türkiye’ye getirisi ne götürüsü ne? Neticede bu vatandaşlıktan çıkarmakla işledikleri suçun, lehlerine bir durum ortaya çıkıyorsa ona izin vermemek lazım” dedi.

5 Haziran tarihli Resmi Gazete’de, 130 kişi için yurda dön çağrısı yapılmıştı. O isimler arasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de yer alıyor.

Listede ayrıca, terör örgütü üyeliğinde haklarında dava açılan HDP’li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk de var.