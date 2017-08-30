Gülmen ve Özakça eylemine polis müdahalesi

KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya, destek için Ankara’da eylem yapıldı.

Açlık grevinin 174’üncü günündeki Gülmen ve Özakça için Yüksek Caddesi’nde toplanan gruba, polis izin vermedi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı eylem sırasında KHK ile ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ yerde sürüklendi.

Konur Sokak üzerinden uzaklaştırılan eylemcilere polis, plastik mermi sıktı. (Duvar)