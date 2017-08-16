Gülmen ve Özakça’ya 24 gün sonra refakatçi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevinde 160. günde. 24 gündür hastanede tek başlarına tutulan ikilinin refakatçi taleplerine olumlu yanıt geldi. Özakça’ya annesi, Gülmen’e ise kardeşi refakat edecek.

Adalet Bakanlığı’nın, 24 gündür Sincan Cezaevi’nin hastanesinde tek başlarına bırakılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan refakatçi talebini 10 Ağustos’ta kabul etmesinin ardından cezaevi savcısından da izin çıktı. Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça ile Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, 24 saat boyunca 160 gündür açlık grevinde olan direnişçilere refakat edecek.

Açlık grevinin 160. gününü geride bırakan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın tedbir talepli başvurusunu reddeden AİHM, Numune Hastanesi raporuna gönderme yapılarak hükümetten, Gülmen ve Özakça’ya günlük ihtiyaçlarını karşılaması için refakatçi verilmesi talep etmişti. Adalet Bakanlığı’nın, Sincan Cezaevi Kampus Hastanesi’nde tutulan ikili için yapılan refakatçi talebini 10 Ağustos’ta kabul etmesinin ardından cezaevi savcısı da önceki gün refakatçilere izin verdiğini söyledi.

24 gündür boşaltılan bir koridorda tek başlarına odalarda tutulan Gülmen ile Özakça için anne Sultan Özakça ve Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen refakatçi olmak için Sincan Kampus Cezaevinin hastanesine gidecek. 10 Ağustosta kapıdan dönen refakatçiler, bir sıkıntı olmadığı takdirde 24 saat direnişçilerin yanında kalacak. Öte yandan Gülmen ile Özakça’nın doktorları da ikiliyi görmek için ziyaret gerçekleştirecek.

Karadağ hala gözaltında

Ev hapsini tanımayarak “İşimi geri istiyorum” eylemini Yüksel Caddesi’nde sürdüren Acun Karadağ gözaltına alınmıştı. Önce Terörle Mücadele Şubesi’ne sonrasında savcı talimatıyla Siyasi Şube’ye götürülen Karadağ, hala gözaltında. Karadağ ile birlikte gözaltına alınan Sultan Aydoğdu ve Simge Aksan, adliyeye çıkacak.