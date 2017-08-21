Güneş tutulmasına saatler kaldı

ABD’den izlenecek “en büyütutulması” olarak nitelendirilen gökyüzü şenliği için geri sayım başladı.

Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği güneş tutulmasına artık saatler kaldı. Bu sabah gerçekleşecek tam tutulma 2 dakika 45 saniye sürecek. Güneş tutulması sadece Amerika Birleşik Devletleri’nden izlenebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri tam güneş tutulması için geri sayıma başladı. Ayın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle gerçekleşen doğa olayı sadece Kuzey Amerika’dan tam olarak gözlemlenebilecek.

Tam güneş tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek.

Uzay tutkunları özel gözlükler ve teleskoplarla tutulmayı izleyecek. gök bilimciler ise uzay sınırına özel balonlar gönderecek.

Yerel yönetimler tutulmanın en iyi izlenebileceği yerleri gösteren haritalar hazırladı.

Tam tutulma alanı içinde 15 milyon kişi yaşıyor. Bu koridora bir günlük yolculuk mesafesinde ise yüzlerce milyon Amerikalı var. Bu nedenle tutulmaya ilgi büyük. En az 200 milyon kişinin doğa olayını izlemesi bekleniyor.

Ancak bu ilgi ulaşım ve konaklama fiyatlarının artmasına neden oldu. Tutulmanın iyi gözlemlenebileceği noktalara ek seferler düzenlendi.

Türkiye’de güneş tutulmasi izlemek isteyenler ise 2060 yilina kadar beklemek durumunda olacak.