Güney Kore’de devlet başkanı azledildi

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledildi. Park, Güney Kore tarihinde görevinden azledilen ilk devlet başkanı oldu. Park’ın yargılanması önünde bir engel kalmadı.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin azledilmesi kararını oy birliğiyle aldı.

Kararla birlikte hakkında yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunan Park’ın yargılanmasına bir engel kalmadı.

Güney Kore anayasasına göre yeni Devlet Başkanı’nın 60 gün içinde seçilmesi gerekiyor.

Devlet Başkanı Park hakkında yakın bir dostunu devlet işlerine dahil etmesinin ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu kişinin yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşik 9 milyon dolar geçirdiği iddia ediliyor.