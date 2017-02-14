O.H.A filminin trol projesi gerçek oluyor!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Ünlü mizahi filmde ti’ye alınan çılgın konut projesini TOKİ Rize’de hayata geçirecek…

Ali Baltaoğlu karakteriyle Türkiye’deki yıkım çılgınlığını mizahi bir dille işleyen ‘Oflu Hoca’yı Aramak: O.H.A’ filminin trol olarak tanıttığı çılgın proje ‘Kaçkar Megadağ 2023’ gerçek oluyor. TOKİ, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan büyük bölümü sit alanı statüsündeki Ayder Yaylası’nda ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ hazırlanması işi alımı için 16 Şubat’ta ihaleye çıkılacağını duyurdu. Ayder Yaylasını TOKİ eliyle betonlaşmaya açacak girişimin ihalesi öncesinde O.H.A filminin Yönetmeni Levent Soyarslan, “2012’de filmin senaryosunu yazarken sistemi eleştirmeye yönelik mizah olsun diye uydurduğum bu saçma sapan dağ kenti projesi şimdi Ayder’de uygulanıyor. Daha başka akıllı bir iş olsa projenin fikir babası olarak gurur duyardım belki. Bu kadar ahmak olabileceğimizi ben gerçekten öngöremedim. Suçlanacak biri varsa o da bizleriz. Ortada bir rant var ve iktidar sadece halkın talebine arz yaratıyor” dedi.

TOKİ, RİZE AYDER YAYLASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAYACAK

Rize’nin yaylalarıyla ünlü Çamlıhemşin ilçesinde TOKİ kentsel dönüşüm uygulayacak. Büyük bölümü sit alanı olan Ayder Yaylası’nda yapılmak istenen kentsel dönüşüm projesi için danışmanlık hizmeti alınacağını duyuran TOKİ, 16 Şubat’ta ihaleye çıkacak. 110 hektarlık (1.100 dönüm) alanda uygulanması düşünülen kentsel dönüşüm projesinin, Karadeniz Yaylalarını otoyolla birbirine bağlamayı öngören Yeşil Yol projesine eklemlenmesi ve bölgeye bir de kayak merkezi yapılması planlanıyor.

3 YIL ÖNCE O.H.A FİLMİNDE MİZAH KONUSU OLMUŞTU

Milli Park ve Doğal Sit Alanı niteliğiyle yıllardır koruma altında bulunan ancak kaçak yapılaşmanın önüne bir türlü geçilemeyen Ayder Yaylası’nda TOKİ eliyle kentsel dönüşüm uygulanmasını öngören projeyle ilgili sorularımızı yanıtlayan O.H.A filminin Yönetmeni ve filmin trolü olarak ünlenen Kaçkar Megadağ 2023 projesinin tasarımcısı Levent Soyarslan, “Bu kadar ahmak olabileceğimizi ben gerçekten öngöremedim” dedi.

ALİ BALTAOĞLU KARAKTERİNİN ÇILGIN KONUT PROJESİ

Yönetmen Levent Soyarslan’ın, filmin başkahramanı Ali Baltaoğlu’nun şirketi olan Baltaoğlu Holdig’in reklam filmi olarak tasarladığı ve Türkiye’de oldukça revaçta olan Dubai tarzı mimariyi Kaçkar Dağları’na taşıyan ‘Kaçkar Megadağ 2023’ projesinin videosu, filmden önce trol olarak yayınlanmıştı. Gerçekle mizahın iç içe geçtiği bir dönemde gerçek sanılarak durdurulması için imza kampanyaları açılan Megadağ projesini anlatan reklam filmi şöyle: ( https://www.youtube.com/ watch?v=e4fU0ZGdSU4

DÜNYANIN YENİ DÜZENİ GERİ ZEKALILIK İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR

2014’te gösterime giren ve büyük beğeni alan O.H.A filminin yönetmeni Levent Soyarslan,

Üç yıl önce filmiyle ilgili kendisiyle yaptığımız söyleşiden http://odatv.com/ali- agaogluna-o.h.a-dediler- 0406141200.html bugüne Türkiye’nin ve dünyanın daha da geriye gittiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “O zamanlar sadece gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerle sınırlı idiokrasi (Geri zekalıların iktidarı) bugün dünyanın yeni sosyo-ekonomik düzeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ve dünyanın olası disopya senaryolarından biri olarak eskiden olduğundan çok daha fazla insanlığı tehdit ediyor.

TRUMP’LA BİRLİKTE ABD’DE MİZAHÇILAR ZOR DURUMDA KALDI

Bu hipoteze destek babında bilim ve teknolojide dünyanın lokomotif devleti ABD örnek gösterilebilir. Trump dönemiyle yaşanmaya başlanan komedi maalesef Türkiye’de yaşadıklarımızı aratmamaya başladı. Hatta o kadar ki, sarkastik hicvin efsane çizgi dizisi South Park’ın yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone, yeni sezonda Donald Trump’a yer vermeyeceklerini açıklamış. Trey Parker ve Matt Stone, ‘Seçim sürecinde, gündemdeki olayları ti’ye almakta çok zorlandık ve yaşananlara ayak uyduramadık, gerçekte olanlar bizim yapabileceğimizden çok daha komik hale geldi’ demiş ve yeni sezonda Donald Trump benzeri bir karaktere artık yer vermeyeceklerini açıklamışlar.”

‘FİLMDE MİZAHİ ELEŞTİRİ OLSUN DİYE YAPTIĞIM PROJE GERÇEK OLDU’

“Bugün bu ironik durumun benzeri Oflu Hoca’yı Aramak’da filmindeki çılgın dağ kenti projesi Kaçkar Megadağ 2023 için de gerçek olmuştur” diye konuşan Soyarslan, “Benim vakti zamanında, 2012’de filmin senaryosunu yazarken sistemi eleştirmeye yönelik mizah olsun diye uydurduğum bu saçma sapan dağ kenti projesi şimdi Ayder’de uygulanıyor. Daha başka akıllı bir iş olsa projenin fikir babası olarak gurur duyardım belki ama bu sefer gurur duymak bir yana akıllara kar suyu kaçırmasaydım mı acaba diye düşünüyorum. Antalya Film Festivali’nde Oflu Hocayı Armak’ın galası sonrası yaşı ilerlemiş ama gözleri pırıl pırıl bir hanım efendi Kaçkar Megadağ 2023 projesinin hükümet tarafından beğenilip hayata geçirilmesinden çok korktuğunu ifade etmişti. O zaman bu yoruma gülüp geçmiştim. Ne kadar öngörülüymüş. Bu kadar ahmak olabileceğimizi ben gerçekten öngöremedim” ifadelerini kullandı.

‘SUÇLANACAK BİRİ VARSA O DA BİZLERİZ’

“Bu kadar ahmak olabileceğimizi diyerek çuvaldızı aslında doğrudan kendimize batırıyorum” diyen yönetmen Levent Soyarslan, “Daha önce de belirttiğim gibi burada suçlu kesinlikle iktidar değil. Suçlanacak biri varsa o da bizleriz. Ortada bir rant var ve iktidar sadece halkın talebine arz yaratıyor. Aslında tüm dünyada bu işler böyledir. Amerika’da bile. Halk yeterince aptal olursa önce hukuk sistemi çöker sonra iktidar kendi hukukunu getirir. ABD o eşiği henüz geçmedi. Hukuk orada hala daha işliyor. Bizde eşikler çoktan geçildi. Kafalar huniler şapka edildi. Bilmem kaç bin yılın jeolojik ve ekolojik evriminin yaratısı bir harikayı üç kuruş rant için satışımız, asıl zenginliği göremeyecek zevksizliğimiz, iktidarlara bunca cüreti gösterme yetkisini verişimiz bu manyaklığın bir ispatı değil midir?” diye konuştu.

MİZAH OLSUN DİYE YARATILAN PROJEYİ HALKIN YÜZDE 70’İ BEĞENDİ

Kaçkar Megadağ 2023 projesini sokak röportajlarıyla halka sorduklarına dikkat çeken Soyarslan, halkın yüzde 70’inin projeye bayıldığını anımsatarak, Ben aslında boşuna konuşuyorum. İşte Kurmacasız/manipulasyonsuz, Kaçkar Megadağ 2023’e halkın tepkisi. Ayder’e ne tepki verileceğini siz düşünün artık” dedi.