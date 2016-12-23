Halep tamamen Suriye ordusunun kontrolünde

Suriye hükümeti, Halep’te kontrolün tamen Suriye ordusuna geçtiğini açıkladı.

Suriye ordusu, 4 yıllık savaşın ardından Halep kent merkezinin tamamına hakim olarak, Suriye savaşının en kritik safhasını tamamladı.

Kent merkezinin doğusunda cihatçıların kontrolünde bulunan son bölgeler de bugün tahliye edildi. Sukkari ve el Zibdiye mahallelerindeki son cihatçılar kentin güneybatı kırsalına transfer edildi.

Suriye’nin ekonomik ve ticari merkezi Halep, savaş boyunca büyük yıkıma uğradı. 2 milyonluk nüfusuyla ‘Kuzeyin başkenti’nde artık yeniden inşa süreci başlayacak.

Halep savaşı 4 yıl boyunca arkasında büyük bir yıkımın yanı sıra 15-16 bin ölüm ve 100 bin yaralı bıraktı.

Kentin, YPG’nin kontrolündeki Şeyh Maksud dışında tamamen ordu kontrolüne geçmesiyle bazı bölgelerde kutlamalar başladı.

‘Savaşların anası’ olarak anılan Halep savaşının bitmesi binlerce askerini burada barındıran Suriye ordusunun başka cephelere yoğunlaşmasını da sağlayacak.

İlk olarak IŞİD’in yeniden ele geçirdiği Palmira’ya yönelineceği bekleniyor. (DIŞ HABERLER)