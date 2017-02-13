Haringey Belediye Başkanı Özbek’ten lenf kanserine karşı yardım gecesi

Haringey Belediye Başkanı Eczacı Ali Özbek, geliri lenf kanserine karşı mücadelede kullanılmak üzere 7 Nisan saat 18-23 arasında Tottenham Green Centre’de yardım gecesi düzenliyor.

Toplumun “Marko Paşası” olarak bilinen ve herkese yardıma koşan Özbek, bu kez toplum üyelerini geceye katılarak yardım etmeye çağırdı.

“Her belediye başkanı kendisine bir vakıf seçip, ona gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur” diyen Özbek, “Ben de lenf kanseriyle mücadele eden Lymphoma Association’ı seçtim ve onun yararına gece düzenliyorum. Çok önemli bir kanser türü. İngiltere’de her 28 dakikada bir kişiye kanser tanısı konuyor. Bugün bendedir yarın sende olabilir” dedi.

Özbek kanserde erken teşhisin önemine değinerek toplumu şöyle uyardı:

“Lenf kanserinin semptomları şöyle: Boyunda, koltuk altlarında veya kasıklarda şişlik ve sertlik, sebebsiz yere yorgunluk hissi, sebebsiz kilo kaybı, geceleri aşırı terlemek ve sebebsiz yere sürekli kaşıntı hali… Bu durumlardan şikayet eden toplum üyeleri derhal aile hekimlerine başvurmalıdır… Ne yazık ki daha çok gençlerde görülen bir hastalık…”

Belediye meclisi seçildiğinden bu yana 2 yıl boyunca maaşını okula bağışlayan Özbek, “Bu yıl da Belediye Başkanlığı maaşıma hiç dokunmadan Lymphoma Association’a bağışlıyorum” dedi.

Özbek geceyle ilgili şu bilgiyi verdi:

“Dostlarımızın, özellikle iş dünyasının cömert desteğini bekliyorum. Bir hastayı bile kurtarabilirsek ne mutlu bize. Gecemiz 7 Nisan akşamı Tottenham Green Centre, yemek ve içki dahil katılımcılar 50 sterlin ödeyecekler. Türkiye’den halkın sevip saydığı sürpriz konukların da katılma durumu var. Gecenin geliri Lymphoma Association tarafından daha çok hastalara desteğe harcanacak. Dernek ayrıca bilimsel araştırmalara da maddi destek sunuyor.”

Derneğin çalışmalarına bire bir tanık olduğunu vurgulayan Özbek, “Bu vakfın sayesinde lenf kanseri olan kardeşimin hayatını kurtardık. Vakıf, çok ciddi bir çaba içinde” diye devam etti.