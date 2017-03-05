Hatay’a düşen Suriye uçağının pilotu bulundu

Hatay’da Suriye’ye ait savaş uçağı düştü. Uçağın enkazına ulaşıldı. Paraşütle atlayan pilot 9 saatlik çalışmanın ardından enkaza 500 metre uzaklıkta bulundu. Bitkin olduğu gözlemlenen pilot hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da jandarma ve AFAD ekipleri “savaş uçağı düştü” ihbarı üzerine harekete geçti.

Savaş uçağın düşmesinin ardından, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda paraşütle atladığı belirlenen pilotun bulunabilmesi için havadan ve karadan arama çalışması yapıldı.

Polis ve jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı çalışmada, Fatikli Mahallesi’ndeki Ayvaderesi mevkisinde pilotun paraşütünün bulunması üzerine, çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı.

Yağış nedeniyle bölgenin çamurlu olması ve pilotun ayak izlerinin kaybolması çalışmaları güçleştirdi.

Pilotun yüksek yerlere çıkarak, telsiz bağlantısı kurabileceğini değerlendiren ekipler, Ayvaderesi mevkisinin tepelik alanlarında aramalara ağırlık verdi.

Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bitkin halde buldu.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi henüz belirtilmeyen pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Uçağın tek kişilik olduğu ve başka pilot bulunmadığı, bölgedeki arama tarama çalışmalarının sonlandırıldığı kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Düşme nedeni konusunda da henüz bir netlik yok ama o bölgede de hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var” şeklinde açıklamada bulundu.

Hatay Valisi Erdal Ata, “Silahlı Kuvvetlerimize ait bölgede bir uçuş faaliyetinin olmadığı şeklinde bilgiler aldık ve teyit edildi” diye konuştu.

Suriye Devlet Televizyonu da Türkiye sınırı yakınlarında keşif uçuşu yapan askeri uçakla irtibatın kesildiğini duyurdu. Pilotu arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.