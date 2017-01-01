Hayallerinizin gerçekleşeceği bir yıl olsun

İnsanın bir hayali olmalı. Bir değil birçok hayali olmalı… Tıpkı çocuklar gibi sınırsız hayalleri olmalı.

Çocuklar için imkansız diye bir şey yoktur. Biz büyüklerin zihnin hapsinde oluşmuştur imkansızlık. O yüzden büyüyünce hayallerimiz yok oluyor. Birbirine benzeyen basmakalıp hayatlar yaşarken hayallerimizi unutuyoruz..

Ben çok geç buldum hayallerimi. Çok geç buldum ve çok geç resimledim.

Bundan 3 yıl önce bir hayal defteri yaptım. Bana hayallerin imgelenince, yazıya ve görselliğe dökülünce gerçekleşeceği söylenmişti. İnanmamıştım ama yapmaktan da alıkoyamadım kendimi. Bu 3 yıl içinde defterimdeki hayallerimin bazılarının gerçekleştiğini, bazılarının de resimlediğim gibi gerçekleştiğini şaşkınlıkla gördüm. Gerçekleşen hayallerimin yanına şu tarihte gerçekleşti diye not düşmek inanın bana çok hoş bir duygu.

Artık yazıya dökülen ve görselleştirilen hayallerin birçoğunun gerçekleştiğine inanıyorum. Çünkü tıpkı söz gibi yazı da bir senettir. Bir mukaveledir. Siz o mukaveleyi imzaladığınızda onu yerine getirmek zorundasınız. Bunun için çalışıyorsunuz. Bilinçaltınız da çalışıyor. Evren de sizinle birlikte iş birliği yapıyor.

Bu yılbaşı gecesi de bir hayal defteri çalışması yaptım. Bu kez biraz daha bilinçliydim ve beklentim daha yüksekti. Büyük boy görseller kullanmak istediğim için büyük boy bir defter aldım.

Şimdi bu deftere her gün bakmayı ve hayallerim üzerinde çalışmayı planlıyorum. İşin püf noktası da bu. Her gün hayallerinizi hatırlamak ve hayal defterinize bakmak.

Ben büyük bir defteri her gün yanımda taşıyamam diyorsanız, küçük bir hayal defteri yapın ve çantanızda taşıyın. Küçük hayal defteriniz sizinle her yere gitsin ve hayallerinizin gerçekleşmesi için size hizmet etsin.

Hayal defteri yapmak zor geliyorsa eğer, hayal panosu çalışmasını deneyin. Bu panoyu oturma odanızda her gün göreceğiniz bir yere asın. O da olmadı küçük bir kağıda hayallerinizle ilgili bir kolaj çalışması yapıp o kağıdı cüzdanınızda taşıyın. Cüzdandan çıkarıp bakmam zor olur diyorsanız yaptığınız kolajı bilgisayarınıza masaüstü fotoğrafı olarak koyun. Her bilgisayarınızı açışınızda hayallerinize bakmış olursunuz.

Hayallerinizin fotoğraflarını ister dergilerden kesin, ister internetten indirin, isterseniz çizin, hiç fark etmez. Ancak seçtiğiniz görsellere dikkat edin. Çünkü çok benzerlerini hayatınıza çekeceksiniz.

Hayalleri olmayan insan mutsuzdur.

Hayalleri olmayan insan amaçsızdır.

Charles Bukowski ne güzel demiş: “Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin, ya da olanları kabullenmeyi. İyikilerinle güçlenir, keşkelerinle tükenirsin! Karar senin”

Hayallerinizin gerçekleşeceği bir yıl olsun