“HAYIR” diyecekler bu aldatmacaya dikkat!

HAYIR oyu verenleri yanıltmak için AKP’nin sahada çalışma yaptığı iddia edildi.

Referanduema günler kala sahadaki çalışma tüm hızıyla devam ediyor. AKP iktidarı ve tarafsız olacağına yemin eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Evet” propagandasını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sahada da HAYIR arabalarına saldırılıyor. HAYIR diyenlere baskılar devam ediyor. Bu tehdit ve engellemelere rağmen HAYIR kampanyası da vatandaşların tüm özverisiyle tüm hızıyla sürüyor.

Anketlerde HAYIR oylarının EVET’ten çok çok daha önde olduğunu gören AKP teşkilatlarının HAYIR oyu verecek olan vatandaşları başka bir yöntemle sandığa götürmemek için uğraştığı iddia edildi. İddiaya göre “HAYIR oyu vereceklere sandığa gitmenize gerek yok. Sandığa gitmeyenlerin oyu HAYIR sayılacak” telkini yapılıyor. Bazı vatandaşlar da durumu ciddiye alarak seçmen kağıtlarını almaya bile gitmemiş… CHP teşkilatları artık sahada sandığa gidilmesi yönünde seçmeni uyarmak için harekete geçecek.

İŞTE YAŞANAN OLAY

“Arkadaşlar, dün yaşadığım bir şeyi aktarmak istiyorum. Seçmen kağıdımın geldiğini söyledi evdeki yardımcım. “Zaten sizin gitmenize gerek yok ki” dedi oy vermeye. Neden? dediğimde “Evet mi diyeceksiniz ki oy vermeye gideceksiniz” dedi. Oy vermeyince hayır sayılacağını sanıyormuş. Eşi, tüm mahallesi, Esenler’de oturuyorlar. Hayır diyecekleri için gitmelerine gerek yokmuş. Böyle biliyorlar. Anlattım, çok şaşırdı. Biraz önce teyit ettim, seçmen kartlarını almışlar muhtarlıktan. Etrafı da dahil oldukça fazla sayıda kişi bu şekilde öğrendi. Hocam anlattı, “gitmeyince hayır sayılıyormuş” diye anlatmış. Aktarmak istedim. Çok şaşırtıcı ama ben bizzat yaşadım. Sizler de etrafınızdakileri bir teyit edin derim. Evet demeyeceğiz zaten, ne gerek var oy vermeye gitmeye diye bir algı oluşmuş ya da oluşturulmuş, hayır demeyi düşünenlerde.”