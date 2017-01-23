HDP’den anayasa referandumu ile ilgili açıklama

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Referandum sürecinde partilerin ya da parti liderlerinin milletvekilleri üzerinde kurduğu dayatmanın halk nezdinde bir karşılığı olmayacağı düşüncesindeyiz” dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Parti Meclisi’nde ve milletvekilleriyle de referandum süreciyle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını vurgulayan Bilgen, şöyle konuştu:

“Bu sürecin parlamentoda durdurulması, parlamentoda bitirilmesi ve bu konunun halkın önüne bir alternatif gibi götürülmemesi kanaatindeydik. Parlamentonun kendi itibarına sahip çıkması, kendi pozisyonunu koruması ve temsil ettiği iradeye bu anlamda sahip çıkan bir kararlılık sergilemesi gerektiği düşüncesindeydik ama ne yazık ki Parlamento böyle bir karar vermedi, veremedi.”

“Referandum, tek başına anayasa değişiklik sürecini meşrulaştırmaya, demokratikleştirmeye asla yetmez. Toplumun yeni paketi Parlemento öncesinde, Parlamento süreciyle birlikte de tartışmasının imkanları oluşturulması gerekiyordu” diyen Bilgen, milletvekillerinin önüne çok az kişinin içeriğini bildiği bir paket konulduğunu öne sürdü.

Bilgen, “Referandum sürecinde partilerin ya da parti liderlerinin milletvekilleri üzerinde kurduğu dayatmanın halk nezdinde bir karşılığı olmayacağı düşüncesindeyiz” ifadesini kullandı.

Seçim sürecinin özgür bir ortamda geçmeyeceğine dair kaygılarının olduğuna değinen Bilgen, Erdoğan’ın bu süreçte kampanyayı yürütme konusundaki ısrarının da dikkat çekici olduğunu bildirdi.

Bilgen, “Cumhurbaşkanı hangi bütçeyle bu kampanyayı yürütecek AKP mi mitingleri organize edecek Cumhurbaşkanı partiliymiş gibi AKP mitinginde mi konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan örtülü ödenekten mi bu mitingleri finanse edecek Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle mi, tarafsız olması gereken pozisyonu ile mi bu mitingleri yürütecek ” sorularını yönelterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda şeffaf bir açıklama yapmasını istedi.

Bilgen, “hayır” tavrını bütün platformlarda dillendireceklerini belirterek, “İnsanların on yıllarca verdiği emeğe el konulmasına, işine son verilmesine karşı ‘hayır’ diyor olacağız” dedi.

HDP Sözcüsü Bilgen, anayasa değişiklik paketiyle ilgili, biri Diyarbakır, biri İstanbul olmak üzere iki deklarasyonla demokratik mücadele çağrısı yapacaklarını kaydetti.

Bilgen, milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder’in bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirterek, bu durumun rutin bir uygulamaya dönüştüğünü öne sürdü.

Bilgen, bugün yayımlanan kanun hükmünde kararnameleri de “ölüye makyaj yapmak” olarak yorumladıklarına işaret ederek, öldürülen özgürlüklerin makyajlanarak, uluslararası arenada Türkiye’nin iyi bir yola evrileceği imajı, algısı oluşturmaya yönelik operasyon olarak gördüklerini bildirdi.