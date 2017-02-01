HDP’li Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan hakkında “yakalama” kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında “yakalama” kararı çıkardı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan’ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik “yakalama” kararı vererek duruşmayı erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK’lı Mehmet Yılmaz’ın 23 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan

İBRAHİM AYHAN HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI

Mahkeme, aynı suçtan yargılanan bir diğer HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında da “yakalama” kararı verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Ayhan’ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığının bulunduğunu ve tebligatla mahkemeye yeniden çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik “yakalama” kararı vererek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Milletvekili Ayhan hakkında, 21 Eylül 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesindeki mesajıyla, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklamalar ve paylaşımlarla propagandaları nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle iddianame hazırlamıştı.