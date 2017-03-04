Hollanda: Rotterdam’da referandum mitingi istemiyoruz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türk yetkililerden referandum gösterisine dair resmi talep aldıklarını yazdı.

Hollanda devlet televizyonu NOS, Hollanda hükümetinin, Türk yetkililerin 11 Mart’ta Rotterdam kentinde yapmayı planladığı “anayasa referandumu gösterisini” istemediğini açıkladı.

Reuters haber ajansı da, Hollanda hükümetinin, etkinliği hoş karşılamadıklarına dair görüşünü Ankara’ya ileteceğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bugün Facebook hesabından açıklama yaparak Türk yetkililerden referandum gösterisi için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

Rotterdam’da 11 Mart’ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılabileceği duyurulmuştu.

Rutte mesajında “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda’nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” yazdı.

Hollandalı Türklerin oluşturduğu bir topluluğun lideri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 Mart’taki gösteriye katılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Almanya’da önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılacağı toplantıların iptal edilmesi, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği artırdı.

Türkiye ve Almanya dışişleri bakanları, son dönemde artan tansiyonu görüşmek üzere 8 Mart’ta bir araya gelecek.