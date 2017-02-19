Hollandalı faşist lider Faslılara “Pislik” dedi

Hollanda’da faşist Özgürlük Partisi’nin PVV lideri Geert Wilders, seçim kampanyasında Faslıları hedef aldı.

Rotterdam yakınlarındaki Spikenisse kasabasında taraftarlarına seslenen Wilders, “Bir kez daha söylüyorum. Hepsi değil belki ama Hollanda’da sokaklarımızı güvensiz hale getiren çok sayıda Faslı pislik var. Hollanda’yı tekrar kazanmak istiyorsanız, Hollanda’yı tekrar Hollandalılar’a verecek olan partiyi seçin” dedi.

Hollanda’da 15 Mart’ya parlamento seçimleri yapılacak. Wilders’in partisi kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor. Özgürlük Partisi’nin 150 üyeli parlamentoda 12 sandalyesi bulunuyor. Partinin bu seçimde 30’dan fazla milletvekili çıkarabileceği belirtiliyor.

Fakat başta hükümet ortakları olmak üzere birçok parti Wilders ile koalisyon hükümeti kurmayacaklarını açıkladı.

Wilders, bir süre önce açıkladığı bir A4 kağıdına sığan “Hollanda bizimdir, bizim kalacak” başlıklı seçim bildirgesini “İslam’la mücadele” üzerine kurmuştu.

‘Camiler kapanacak, Kuran yasaklanacak, Hollanda AB’den çıkacak’

Geert Wilders, Hollanda’daki bütün cami ve İslami okulları kapatma, kamusal alanda başörtüsü ve diğer İslami simgelerle Kuran’ı yasaklama sözü vermişti.

PVV’nin seçim bildirgesinde, sınırların kapatılarak, İslam ülkelerinden mülteci akınının önleneceği vaadi yer almıştı.

Wilders, 2014’tek, yerel seçim kampanyası sırasında, ülkeyi Faslılardan arındırma sözü vererek, “daha az Faslı” çağrısı yapmıştı.

Amsterdam Mahkemesi iki ay önce, bu sözleri nedeniyle Wilders’i, “belli bir etnik gruba karşı ayrımcılık ve nefreti körüklemekten” suçlu bulmuştu. Ancak mahkeme, aşırı sağcı lidere ceza vermemişti.

Wilders, seçim kampanyası öncesi bir grup tarafından protesto edildi. Göstericiler, aşırı sağcı lider aleyhinde sloganlar attı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Wilders’in kısa bir süre çarşıda dolaşmasına izin verdi.

PVV, özellikle göç, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı söylemleri nedeniyle geniş destek buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını destekleyen Wilders, iktidar olması halinde Hollanda’nın AB üyeliğinden çıkmasını sağlama sözü veriyor. Wilders, seçim öncesi sıkça “Nexit” önerisini dile getiriyor.