Houston’da ‘Evinizi terk edin’ talimatı

İki bin kişinin kurtarıldığı kentte, binlerce kişi daha kurtarma görevlilerinden yardım almayı bekliyor. Evlerin çatılarına mahsur kalanlar kurtarmak için 20’den fazla helikopter görevlendirildi.

Kurtarma çalışmalarına yüzlerce büyüklü, küçüklü bot ve tekne de katılıyor.

Houston’dan gelen son haberlere göre kentteki bir hastane de tahliye edildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), bölgeye düşen yağışın daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğunu açıkladı.

Aşırı yağışların Çarşamba gününe kadar sürmesi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelere yaklaşık 125 cm yağış düşmesi bekleniyor.

ABD’nin en büyük dördüncü kenti olan Houston’da yaklaşık 6,6 milyon kişi yaşıyor.

Bölgede şu ana kadar iki kişi fırtına ve sel bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti.

Yetkililerin teyit ettiği bilgilere göre,