Hrant Dink için “çok sesli” anma

Ermeni kökenli gazeteci Hrant Dink’in İstanbul’da katledilişinin 10’ncu yılında Londra’da da “çok sesli” bir anma düzenleniyor…

Ermeni Enstitüsü, 19 Ocak 19.30’da High Street Kensington metrosu yakınında “Iverna Gardens W8 6TP” adresindeki St Sarkis Ermeni Kilisesi’nde düzenlenecek anmaya Türkiyeli toplumu da davet etti.

Hrant Dink anmasında Türkiye, Ermenistan ve İngiltere’den sanatçılar Suna Alan, Aygul Erce, Anais Heghoyan, Aris Nadirian ve Djanan Turan kendi ülkelerinin ezgileriyle yer alacaklar.

HRANT DİNK?

Hrant Dink, Türkiye Ermenisi gazeteci. 19 Ocak 2007’de saat 15 sıralarında, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

Dink’i vuran katilin yakalanmasına karşın Dink Davası kör döğüme dönüştürülerek perde arkasındaki planlayıcıları bir türlü çözülemedi.