Hrant Dink Londra’da da anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 10’uncu yılı dolayısıyla Londra Ermeni Enstitüsü tarafından St Sarkis Kilisesi’nde bir anma etkinliği düzenlendi.

Anma yazar, oyuncu, yayıncı ve insan hakları aktivisti Nouritza Matossian’ın açılış konuşması ile başladı. Hrant Dink katledilmeden kısa bir süre önce kendisi ile İstanbul’da görüştüklerini ve aldığı ölüm tehditleri nedeniyle onu İngiltere’ye yerleşmeye ikna etmeye çalıştıklarını ancak ”ülkemi terketmeyeceğim” dediğini aktardı. Motassian, Dink’in tabuları kırıp ”Ermeni Katliamı’ ile ilgili konuşarak yeterince cesur bir tavır sergilediğini söyledi.

Yazar Tuba Çandar’ın İngilizce’ye çevrilen ‘Hrant’ isimli kitabından, Dink’in biyografisinden pasajların okunduğu etkinlikte, kimi pasajların ardından Ermeni, Kürt ve Türk sanatçılar Suna Alan, Aygül Erce, Aris Nadirian ve Cahit Baylav Ermenice ve Kürtçe şarkılar seslendirdiler. Okunan pasajların birinde Hrant Dink’in çok sevdiği şarkılardan biri olarak belirtilen ‘Sari Gyalin’ şarkısının şarkıcı Suna Alan tarafından seslendirilmesi duygusal anlar yaşattı.

Hrant Dink ile Agos gazetesinde yapılan İngilizce altyazılı Ermenice bir söyleşinin slayt gösterisi ardından Ermeni Cemaati piskoposu Hovakim Manukyan tarafından yapılan konuşmada Kürt, Türk sanatçıların anmada yeralmasının barış ve uzlaşı dilinin pratikte yaşatılması açısından anlamlı olduğunu belirterek, barış ve uzlaşı yaklaşımının bölgede hakim olmasını dilediklerini vurguladı. Rahibin kısa konuşması ardından okunan dua ile anma sona erdi.