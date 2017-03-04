İddianame: FETÖ 43 yılda TSK’ya nasıl sızdı?

15 Temmuz ana karargah iddianamesinde FETÖ’nün ordunun içine 43 yılda nasıl sızdığı ayrıntılı şekilde yeraldı.

Buna göre örgüt 1974 yılında askerin içine sızmaya başladı. Örgüte kazandırılan gençler askerî lise, harp okulları ve astsubay hazırlama okullarına sokuldu. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrat, kendilerinden olmayan öğrenciler tasfiye edildi.

2011-2013 yıllarında Yüksek Askeri Şura’da terfi eden generallerin tamamına yakınının FETÖ üyesi olduğu iddianamedeki tespitler arasında yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimi çatı iddianamesinde yer alan en önemli tespitlerden biri şu:

“Nihai hedefi devleti ele geçirmek olana Fetullahçi Terör Örgütü 43 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kritik karar alma mekanizmalarını, komuta kademesindeki hayati öneme sahip makamlari elegeçirdi.”

İddianamede kronolojik olarak örgütün TSK’nın içine nasıl sızdığı anlatıldı.

İddianameye göre, Fethullah Gülen’in verdiği talimatla ilk olarak 1974 yılında sızma planları yapıldı.

Örgüte kazandırılmış gençler askerî lise, harp okulları ve astsubay hazırlama okullarına sokuldu.

2000’lerin başında tüm kademelere girildi. FETÖ’nün 2000’li yıllarda TSK’daki örgütlenmesi iddianamede şöyle ifade edildi:

“1980’li yıllardan sonra varlığı TSK içinde hissedilmeye başlayan bazı örgüt üyeleri YAŞ kararları ile ihraç edilirken hakkında soruşturma açılan binlerce örgüt üyesi ile ilgili dosyalar usulsüz şekilde kapatıldı. 2003 yılından itibaren FETÖ’cü olduğu bilindiği halde hiçbir askerin ilişiği kesilmedi. 2000’lerden sonra Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının personel başkanlıkları ele geçirildi.”

İddianamey göre, kritik noktalardaki subaylar, emir subayları ve özel kalem müdürleri, örgüt tarafından özel olarak seçildi. Bu sayede komutanların vakıf olduğu en kritik bilgiler Gülen’e servis edildi.

İddianamede örgütün, devletin ve TSK’nın en gizli sırlarını ele geçirerek bu bilgilerin başta ABD olmak üzere yabancı ülke istihbarat teşkilatlarına servis ettiği anlatıldı.

İddianamede en çarpıcı tespit ise Yüksek Askeri Şura kararlarina yönelik.

“2011, 2012 ve 2013 YAŞ’ta terfi eden generallerin neredeyse hepsi, darbeye fiilen iştirak ettikleri için TSK’dan ihraç edilmiş veya tutuklu durumdadır. 2014 ve 2015 yıllarında albaylıktan generalliğe terfi eden askerlerin yüzde 80’inin FETÖ üyesi olduğu tespit edilmiştir.”

İddianamede, örgütün TSK’yi ele geçirmek için askeri mevzuata müdahale ettiği de belirtildi.