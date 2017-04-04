İdlib’de kimyasal saldırı şüphesi: ’11’i çocuk en az 58 ölü’

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 11 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib vilayetinde düzenlenen hava saldırısında en az 58 kişinin öldüğünü bildirdi. Gözlemevi’ne göre hayatın kaybedenlerin 11’i çocuk ve olayın “bir kimyasal saldırı” olduğu yolunda şüpheler var.

Gözlemevi, İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun beldesinde Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonrası birçok kişinin “nefes almakta zorlandığını” duyurdu.

Yerel İrtibat Komiteleri adlı oluşum ise “oksijensiz kalma” sonucu gerçekleştiğini iddia ettiği ölümlere ilişkin bazı fotoğrafları yayımladı.

Khan Sheikhoun kasabasını hedef alan saldırıya müdahale eden ilk yardım çalışanları, “kusma ve ağızda köpürme” gibi şikayetlerle karşılaştıklarını açıkladı.

BBC Arapça Servisi’ne konuşan yerel ilk yardım yetkilisi Muhammed Resul ise ölü sayısının 67’e çıktığını açıkladı. Ancak bu sayı henüz başka herhangi bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

Muhammed Resul, saldırı haberinin kendilerine sabah saat 06:45 sıralarında geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Olayı duyduktan hemen olay yerine üç ambulans gönderdik. Sokakta yaralı durumda, nefes almakta güçlük çeken insanlar ve çok sayıda çocuk vardı. Yaralıları hastanelere göndermeye başladık. Ekiplerimiz halen oradalar. İnsanları, hastanelerde yaşanan doluluk nedeniyle sürekli boş yataklı kliniklere sevketmeye çalışıyorlar.

“Ekiplerimiz, 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Boğulma şikayeti yaşayan 300 kişi olduğu bildiriliyor. Durumu tarif etmem çok güç.”

Suriye hükümeti ‘kimyasal saldırı‘ haberlerini yalanlamıştı

Suriye hükümeti daha önce birçok kez, saldırılarda kimyasal silah kullanıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye ordusunun 2014 ve 2015 yıllarındaki saldırılarında en az 3 kez klorin kullandığını saptamıştı.

BM ve örgüt, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının da hardal gazı kullandığını ortaya koymuştu.