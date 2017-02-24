“İki Türk SAT komandosu Yunanistan’a kaçtı”

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı girişiminde bulundukları iddia edilen 2 komandonun darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçtığını öne sürdü.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaldığı otele saldırı girişiminde bulundukları iddia edilen 2 SAT komandosunun Yunanistan’a kaçtığı ileri sürüldü.

Yunan Ethnos gazetesinin haberine göre SAT komandolarından ikisi 17 Şubat’ta Yunanistan’a kaçarak siyasi iltica talebinde bulundu.

Habere göre isimlerinin Halit Çetin ve Fatih Arık olduğunu belirtilen komandolar, Meriç sınırından geçerek Orestiada’daki polis karakoluna teslim oldu.

Komandoların 20 Şubat’ta siyasi iltica başvurusunda bulundukları belirtildi. Ancak konuyla ilgili Yunan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de darbe girişimi sonrasında 8 Türk askeri helikopterle Yunanistan’a kaçarak sığınma talebinde bulunmuştu.

Yunan Yüksek Mahkemesi, 26 Ocak’ta darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesine hükmetti.

Asliye Hukuk Mahkemesi de firari askerlerin gözaltı süresini üç ay daha uzatma kararı aldı.

Bu kararın ardından Türkiye’de 8 kaçak darbeci asker hakkında tutuklama kararı çıkarılarak, askerler için ikinci bir iade talebi daha gerçekleştirildi.

Türkiye’nin iade ve askerlerin siyasi iltica talebi sonuçlanana kadar firari askerler Yunanistan’da gözaltında kalacak.